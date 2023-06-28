«Локомотив» назначил на пост директора по маркетингу и коммерции бывшую начальницу отдела вип-лож клуба

Руководство «Локомотива» сменило директора по маркетингу и коммерции клуба. Как сообщает «РБ Спорт», теперь эту должность займет Анна Петрова, которая ранее была начальницей отдела вип-лож клуба и к маркетингу никогда не имела отношения.

Ранее за маркетинг и коммерцию в «Локомотиве» отвечала Ольга Сучкова, которая была уволена решением председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных. Она проработала на этой должности с начала 2022 года.

В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.