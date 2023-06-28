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Сегодня, 04:36

«Локомотив» назначил на пост директора по маркетингу и коммерции бывшую начальницу отдела вип-лож клуба

Евгений Козинов
Корреспондент
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Руководство «Локомотива» сменило директора по маркетингу и коммерции клуба. Как сообщает «РБ Спорт», теперь эту должность займет Анна Петрова, которая ранее была начальницей отдела вип-лож клуба и к маркетингу никогда не имела отношения.

Ранее за маркетинг и коммерцию в «Локомотиве» отвечала Ольга Сучкова, которая была уволена решением председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных. Она проработала на этой должности с начала 2022 года.

В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/za-marketing-i-kommertsiyu-lokomotiva-budet-otvechat-by-vshaya-nachal-nitsa-otdela-vip-lozh-kluba/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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