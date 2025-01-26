«Локомотив» назвал соперников по тренировочному сбору в ОАЭ

Сегодня, 22:49
Пресс-служба «Локомотива» сообщила, с кем команда сыграет на втором зимнем тренировочном сборе в ОАЭ.
Соперниками «железнодорожников» станут китайский «Чжэцзян» (30 января), «Ростов» (4 февраля, эмиратский «Арабиан Фэлконс» (8 февраля) и армянский «Урарту» (8 февраля).
Первые три игры состоятся на полях Крикет центра Абу-Даби. Последний матч пройдет в JB спорт центре Дубай.
«Локомотив» ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 турах.