«Локомотив» назвал соперников по тренировочному сбору в ОАЭ

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, с кем команда сыграет на втором зимнем тренировочном сборе в ОАЭ.

Соперниками «железнодорожников» станут китайский «Чжэцзян» (30 января), «Ростов» (4 февраля, эмиратский «Арабиан Фэлконс» (8 февраля) и армянский «Урарту» (8 февраля).

Первые три игры состоятся на полях Крикет центра Абу-Даби. Последний матч пройдет в JB спорт центре Дубай.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 турах.