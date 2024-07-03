«Локомотив» назвал состав на второй летний сбор

«Локомотив» опубликовал состав команды на второй летний предсезонный сбор.

Он пройдет в Баковке с 3 по 13 июля.

Состав «Локомотива» на второй сбор:

Вратари: Илья Лантратов, Антон Митрюшкин, Вадим Другов, Даниил Веселов.

Защитники: Евгений Морозов, Жерзино Ньямси, Марио Митай, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Александр Сильянов, Максим Ненахов, Илья Самошников, Егор Погостнов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Сергей Пиняев, Никита Салтыков, Данила Годяев.

Нападающие: Тимур Сулейманов, Дмитрий Воробьев, Владислав Сарвели, Вадим Раков, Дмитрий Радиковский.