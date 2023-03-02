«Локомотив» не будет проводить аудит работы предыдущего менеджмента клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что руководство московского клуба не станет проводить аудит работы предыдущего менеджмента команды.

«Я никогда подобными вопросами не занимался, где бы я ни работал. Если бы деньги были потрачены, а игроков не было — это одна ситуация. Но сегодня у нас есть возможность оперировать теми игроками, которые находятся в обойме клуба. Ситуация развернулась так, что сегодня некоторые футболисты находятся вне России. Но тем не менее права на этих игроков принадлежат «Локомотиву». Мы предпринимаем усилия, чтобы для клуба это были выгодные решения», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Нагорных возглавил совет директоров «Локомотива» в октябре 2022 года, сменив в этой должности Александра Плутника, который занимал этот пост с декабря 2020 года.