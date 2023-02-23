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Сегодня, 16:07

«Локомотив» не начинал переговоров с Бариновым о новом контракте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о ситуации своего клиента в московском клубе.

«Мечта о Европе остается. Если будет достойное предложение и вариант, который устроит всех, — будем общаться. Контракт у Димы истекает летом 2024 года. Пока «Локо» не начинал разговоры о новом соглашении. Как я понимаю, клуб сейчас думает о более насущных вещах, хотят встать на путь положительных результатов. Мы пока никаких предложений не получали», — приводит слова Банатина «Чемпионат».

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5007423-lokomotiv-ne-nachinal-peregovorov-s-dmitriem-barinovym-o-novom-kontrakte.html
Дмитрий Баринов
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ФК Локомотив (Москва)
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