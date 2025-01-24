Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:50

«Локомотив» не получал предложения «Динамо» по переходу Сильянова

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о предложении «Динамо» по переходу футболиста.

— Считаю, что предложение — когда есть официальный оффер на бумаге. Я точно знаю, что на сегодняшний день никакого оффера не приходило. И эту информацию, даже если она соответствует действительности, надо воспринимать как, может быть, какие-то консультации или еще что-то. Абсолютно точно официального предложения в «Локомотив» не приходило. Я бы знал, потому что у меня на сегодняшний день довольно хорошие рабочие отношения. Ребята бы сказали, что такая ситуация существует.

— Готов ли в принципе Александр менять клуб или его все устраивает в «Локомотиве»?

— Тут ситуация тоже довольно, как говорится, прозрачная. Непонятно, что готово предложить «Динамо». Как можно ответить на этот вопрос. Все будет зависеть от предложения. Дело в том, что у «Локомотива» есть определенный внутренний лимит, который они установили и которого они собираются придерживаться. Гипотетически предположить: «Динамо» предложить чуть лучше условия, и уже можно рассматривать. Сейчас ответить сложно. Естественно, с Александром на эту тему нет смысла общаться, потому что нет никакого предложения.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Динамо» предложило «Локомотиву» 5 миллионов евро за трансфер Сильянова, однако железнодорожники требуют не менее 7 миллионов.

В нынешнем сезоне 23-летний Сильянов провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, записав на свой счет 1 результативную передачу. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

1
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Орбан сообщил о потере Венгрией €19 млрд из-за санкций ЕС против РФ
Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Влади
Российские бойцы нашли тела скованных цепями солдат ВСУ в Харьковской области
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о гонке Овечкина за Гретцки
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Первая победа «Зенита» в 2025-м! Энрике не дебютировал, а Соболев забил решающий гол
Гол Соболева принес «Зениту» победу над сборной Иордании
Бителло, скорее всего, прибудет на сбор «Динамо» в субботу
Григорян назвал статусным состав участников Зимнего кубка РПЛ
«Ростов» в товарищеском матче разгромил «Согдиану» из Узбекистана
Источник: «Спартак» интересуется вингером «Тулузы» Абухлялем
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя