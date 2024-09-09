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Сегодня, 08:30

«Локомотив» не смог договориться о трансфере полузащитника «Спартака» Зиньковского

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», «Локомотиву» не удалось договориться о трансфере полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

Клуб пытался подписать 28-летнего россиянина в летнее трансферное окно, но запрашиваемая красно-белыми сумма за футболиста не устроила железнодорожников.

Зиньковский выступает за «Спартак» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 8 матчах и сделал 3 результативные передачи.

Контракт футболиста с красно-белыми действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Антон Зиньковский
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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