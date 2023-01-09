«Локомотив» не смог договориться об аренде защитника ПАОК Ингасона

Сегодня, 11:31
Агент исландского защитника ПАОК Сверрира Ингасона, Тассос Пападопулос в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Локомотива» к защитнику.
«Мы уже какое-то время знаем об интересе «Локомотива». Но та структура перехода, которую они хотели сделать на данный момент не позволяет Ингасону совершить трансфер в клуб. Если их возможности поменяются, мы сможем поговорить снова», — сказал Пападопулос «СЭ».
В составе ПАОК футболист играет с 2019 года. В текущем сезоне 29-летний исландец провел за команду 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. С 2017 по 2018 год он выступал за «Ростов».