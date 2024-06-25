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Сегодня, 13:12

«Локомотив» не собирается отпускать Сильянова

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В пресс-службе московского «Локомотива» отреагировали на информацию об интересе ряда клубов РПЛ к защитнику железнодорожников Александру Сильянову.

«Ранее эту новость уже опровергал агент футболиста, со своей стороны мы так же говорим о не соответствии действительности данной информации. Сильянов — игрок основного состава. Так что ни в ближайшей, ни в далекой перспективе «Локомотив» не рассматривает его уход в другой клуб», — сказали в пресс-службе клуба Sport24.

В прошлом сезоне 23-летний Сильянов провел за «Локомотив» 27 матчей. Его контракт с красно-зелеными действует до лета 2026 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Спартака», «Динамо» и «Краснодара».

«Локомотив» по итогам сезона-2023/24 занял четвертое место в чемпионате России, набрав 53 очка.

Источник: Sport24
Александр Сильянов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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