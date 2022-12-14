«Локомотив» не заинтересован в приобретении Милсона в зимнее трансферное окно

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не рассматривает возможность приобретения нападающего «Нижнего Новгорода» Милсона в зимнее трансферное окно.

Ранее португальский журналист Педру Сепулведа утверждал, что «Локомотив» и «Спартак» претендуют на 23-летнего ангольца.

По данным «СЭ», у футболиста есть предложения от клубов из Швеции и Венгрии, выступающих в еврокубках.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Милсона в 700 тысяч евро. Контракт форварда с «Нижним Новгородом» действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.