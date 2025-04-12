«Локомотив» обратился к болельщикам после поражения от «Рубина»

«Локомотив» поблагодарил своих болельщиков за поддержку после поражения от «Рубина» в матче 24-го тура РПЛ.

Игра прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Знаем, что никакие слова не смогут оправдать сегодняшний результат. И особенно тяжело не оправдать вашу веру и поддержку. Спасибо, что вы рядом, несмотря ни на что», — говорится в заявлении московского клуба.

«Локомотив» с 41 баллом остается на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России команда Михаила Галактионова проведет 19 апреля против «Пари НН».