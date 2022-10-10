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Сегодня, 15:05

«Локомотив» обсуждал возможность работы с Семиным до увольнения Циннбауэра

Микеле Антонов
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» неделю назад встречалось с Юрием Семиным насчет его возможной работы в качестве главного тренера команды.

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза: с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год.

Решение по следующему главному тренеру после увольнения Йозефа Циннбауэра пока не принято.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Томас Цорн (в&nbsp;центре) и&nbsp;Ральф Рангник (справа). В «Локо» проворачивали аферу века. Теперь клуб ждет борьба за власть?
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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