«Локомотив» обсуждал возможность работы с Семиным до увольнения Циннбауэра

Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» неделю назад встречалось с Юрием Семиным насчет его возможной работы в качестве главного тренера команды.

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза: с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год.

Решение по следующему главному тренеру после увольнения Йозефа Циннбауэра пока не принято.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.