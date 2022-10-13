«Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» стал Андрей Федоров. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 13 октября.

Специалист будет готовить московскую команду к матчу 13-го тура РПЛ против «Торпедо». Встреча пройдет 15 октября.

Федоров присоединился к «Локомотиву» в качестве старшего селекционера с февраля 2021 года. С марта он был главным тренером «Локомотива-Казанки», где проработал до июня 2022-го.

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак