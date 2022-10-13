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Сегодня, 14:08

«Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера

Андрей Федоров.
Фото ФК «Локомотив»

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» стал Андрей Федоров. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 13 октября.

Специалист будет готовить московскую команду к матчу 13-го тура РПЛ против «Торпедо». Встреча пройдет 15 октября.

Федоров присоединился к «Локомотиву» в качестве старшего селекционера с февраля 2021 года. С марта он был главным тренером «Локомотива-Казанки», где проработал до июня 2022-го.

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак
Источник: https://www.fclm.ru/news/n/andrey-fedorov-coach/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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