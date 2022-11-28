«Локомотив» объявил о назначении Ульянова на пост спортивного директора клуба

«Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Ульянова на пост спортивного директора клуба.

Ранее Ульянов уже работал в системе «железнодорожников». Также он руководил юношескими сборными России и занимал руководящие должности в «Химках».

Ранее сообщалось, что Ульянов может занять в «Локо» должность генерального директора.

После первой половины сезона-2022/23 РПЛ «Локомотив» идет на 14-м месте с 13 очками.