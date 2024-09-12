«Локомотив» объявил о переходе Монтеса

Защитник «Альмерии» Сесар Монтес перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглшаение с 27-летним мексиканцем рассчитано до июня 2029 года. Он будет выступать за красно-зеленых под 23-м номером.

Монтес выступал за «Альмерию» с сентября прошлого года. Он провел за команду 23 матча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

До этого защитник играл в «Эспаньоле» и «Монтеррее». Также на его счету 1 гол в 48 матчах за сборную Мексики.