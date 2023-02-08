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Сегодня, 19:39

«Локомотив» объявил о подписании Дзюбы и Смольникова

Руслан Минаев
Скриншот видеоролика.
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«Локомотив» объявил о подписании контрактов с Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым.

Игроков представили видеороликом, в котором форвард сидит за рулем такси и подвозит защитника на стадион железнодорожников.

Игроки подписали соглашения до конца сезона-2022/23.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Смольников ушел из «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Артем Дзюба
Игорь Смольников
ФК Локомотив (Москва)
39
40
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