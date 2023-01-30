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Сегодня, 09:09

«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Бенфики» Конти

Иван Торопцев
Корреспондент
Херман Конти.
Фото Global Look Press
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«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Бенфики» Херманом Конти.

В официальном Telegram-канале железнодорожников появилось видео с анонсом трансфера. В конце ролика 28-летний аргентинец говорит на русском языке: «Вперед, «Локомотив» Москва».

По информации «СЭ», контракт футболиста с московским клубом будет рассчитан на 2,5 года.

Конти принадлежал «Бенфике» с июля 2018 года, при этом большую часть времени он выступал за другие команды на правах аренды. Футболист играл за мексиканский «Атлас», бразильские «Байю».

Последним местом аренды для Конти был бразильский клуб «Америка», в котором он провел весь 2022 год и забил 1 гол в 38 матчах.

Херман Конти (в&nbsp;центре в&nbsp;белом) и&nbsp;Руй Витория (в&nbsp;красной футболке). Был резервистом у Руя Витории, мог перейти в «Зенит», а теперь едет в «Локомотив». Кто такой Херман Конти

Футбол
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