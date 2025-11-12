«Локомотив» объявил о смене генерального директора. Новым руководителем назначен Борис Ротенберг

Совет директоров «Локомотива» объявил о смене генерального директора через «СЭ». «Сегодня совет директоров «Локомотива» официально объявляет о завершении работы Владимира Валерьевича Леонченко на посту генерального директора клуба. Совет директоров «Локомотива» выражает признательность Владимиру Валерьевичу за сотрудничество, силы и энергию, вложенные в общее дело. Совет директоров клуба сообщает о принятом решении назначить Бориса Борисовича Ротенберга генеральным директором АО «ФК «Локомотив» Москва». Борис Ротенберг связал свою спортивную жизнь с «Локомотивом» в 2016 году, став футболистом клуба, в составе которого становился чемпионом России и трижды обладателем Кубка России. В дальнейшем Борис Борисович с 2022 года работает в менеджменте клуба в качестве руководителя департамента развития молодежного футбола. Впоследствии был назначен заместителем генерального директора «Локомотива». С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций «Локомотива». Вместе сделаем «Локомотив» еще сильнее!» — заявили в клубе. Борис Ротенберг-младший — новый босс «Локомотива»: сменил Леонченко на посту гендиректора клуба 53-летний Леонченко работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года. «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 30 очков после 15 матчей.

lvb Привет. "Хорошая была команда. Делали ставку на российских ребят. Сейчас начнутся такие гешефты, что даже и думать неохота..."(с) Какой из этого следует вывод? Я сам скажу, а ты подтверди или опровергни) Русских игроков в старте "Локо" будет становиться все меньше. Или ты не согласен?) Давай посмотрим факты. Этот сезон. 1 тур.10 русских в старте 4 тур. 10 8 тур. 10 12 тур. 8 15 тур. 8 У "Локо" в РПЛ играют 4 лега. Фассон, Ньямси, Рамирес и Монтес То есть в старте не может быть меньше 7 русских или 6+белорус Мялковский, коий есть "союзное государство". Тогда получается что согласно твоему посту. Боря начнет закупать дорогущих легов и требовать чтобы они играли сугубо в основе и наплюет на локомотивсеий молодник из дубля и Академии.. Ты уверен? )) 13.11.2025

Артемон Доберманов Жаль,что так и не услышали начальника транспортного цеха 13.11.2025

Boris Doris хова воюет с мафиозниками и коррупционерами в нашем футболе по клубной принадлежности. если питерский - то да.. ату его! а свой, паровозный.. тут конечно. этот ротен хороший. плохие ротены - за Газпром. :rofl: 13.11.2025

Boris Doris если б ротен пришёл в Зенит, хова ща захлебнулся бы от визга про ресурсы, кланы и руки Газпрома. но боря ему - свой, паровозный. потому хова пищит от умиления, превозносит ротена как честного руководителя, в прошлом - талантливого футболиста. :rofl: слабое мечто любого сектанта : тут вижу - тут не вижу. вы понимаете, это - другое. :laughing: 13.11.2025

Vitalick Если все кругом в сговоре, то кто ж тогда честно играет?:man_detective: Вам за державу :flag_ru: обидно, что не ваш клуб такого лидера растил :muscle:Теперь он как руководитель будет честных пацанов продвигать и таланты растить, а вы ему в свисток! Да он за Локо жизнь готов отдать, а вы со своими схемами 13.11.2025

Алекс Крот меняют руководство ,а не команду( 13.11.2025

Boris Doris ну, как сказать. сектанты например уверенны , что ВСЕ чемпионаты с 2002-го года ( кроме 17-го года, понятно) - результат сговора и подковерной игры. ГВК. Потом рука Газпрома. Теперь вот "сговор с краснодарскими". ну вот, мой коммент как раз в их стиле. :grin: конечно, всё это - ерунда. но вот один из записных сектантов форума - хова, вполне мог написать так - всерьез. но.. он сам за локо, потому в его комментах - восторг и оды честнецшему руководителю боре и ему же - великому футболисту. :rofl: мясные же сектанты кричат именно это. они с тезизом "это другое" не согласны. весь этот зоопарк очень смешон. с них угараю который год. гвк-зпрф- спортака-чимпиеня. нородность и тарасовский борзч. :grin: 13.11.2025

Lego так и не смотрите, никто же не заставляет насильно 13.11.2025

Lego а где-то по-другому? расскажите где? 13.11.2025

Мику Согласитесь, сегодня, в эпоху тотального внимания к футболу, провести схему и стать административным чемпионом стало несоизмеримо сложнее. Инфа становятся достоянием общественности. Быть таким чемпионом клеймо, которое обесценивает все его будущие достижения 13.11.2025

Boris Doris Похоже, локо метит в административные чеспионы. Честно не выиграть, вот подтягивают человека из клана. Ему уже клан купил чемпионство как игроку. Схема отработана, теперь борис и как руководитель хочет чемпионом стать. 13.11.2025

blue-white! А почему Газпром, позиционируя себя как национальное достояние, вкладывает только в питерские клубы и строит спортивные объекты тоже в городе на Неве? В Липецке, Ставрополе и Астрахани тоже хотят ходить на футбол и на хоккей, и на хорошие стадионы... 13.11.2025

dinela Ждите Ромку вместо Галактионова! :rofl: 13.11.2025

Мику круто, лучше не скажешь, классика 13.11.2025

Mikhail Troshkin Ротенберги наше фсЕ ((( 13.11.2025

Niikiitic В целом - человек, давно знакомый и работавший с клубом, не кто-то там левый 13.11.2025

Poet Mechtayuschy Не мысля гордый свет забавить, Вниманье дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить Залог достойнее тебя 13.11.2025

hovawart645 Тупень, я родился на Донбассе, с 17 лет живу в России, а сейчас и моя малая Родина стала Россией. Какая мне Россия чужая?! Учился я в Ленинграде, а в Москве живу с 96-го. Так что уймись, придурок. 13.11.2025

Labubal С Борисом в Локомотиве наконец-то все по фану. Чел не с улицы, а прошел весь путь это краш-тест! Он завез нормальный молодняк вместо того, чтобы тратить бабки впустую, как при старых немцах 13.11.2025

Vitalick Можно сказать Ваш оптимизм насчёт укрепления клуба при Борисе имеет под собой все основания. Тут и независимость, чтобы прекратить внутренние конфликты, и ресурсы для финансовой стабильности и роста и бизнес-подход для наведения порядка и стратегического планирования 13.11.2025

Алекс Крот Борис не новичок в Локомотиве, он уже занимался здесь молодёжью и знает всю эту кухню. Сейчас у клуба сильная позиция в чемпионате, и Борису нужно доказать, что доверие к нему было не напрасным 12.11.2025

Djibits Разве это так плохо? Уж лучше клубу быть под защитой и в достатке ресурсов, чем без 12.11.2025

Olya Kalachikova Он курирует молодёжь и может убедить руководство и тренеров доверять выпускникам академии. Важно ? Конечно. Важно давать им возможности, не боясь неудач, это вложение в будущее 12.11.2025

Мику Верно, не просто прокачать молодежку надо, а сделать ее главным движем Локо. Нужно запустить такой системный движ, где свой кадровый лифт станет самым сильным фитом клуба :muscle: 12.11.2025

Michale Frost Пусть двигает молодежь тогда, много же талантов у нас, чего они засиживаются на скамейке. Верить в своих надо 12.11.2025

knight templar И откуда известно что боря ротенберг любит работать?)) 12.11.2025

Абрам Семёныч Бориса на царство!!! 12.11.2025

Алексей Мащенко Не плагиатиком, а банальностью - для моего поколения, которое знало Гафта не только как актера второго плана. 12.11.2025

lenin.vowa2018 и какая же ссссс... это Динамо вернуло обратно? Х с ним, пусть бы вернули в РПЛ, но зачем именно в Москву? В Москве и так слишком много клубов, никому не нужных, без зрителей, а вот где-нибудь в Липецке, Ставрополе или Астрахани люди тоже хотят смотреть хороший футбол! 12.11.2025

П_о_в_а_р Никакого повода кипеть со стороны болельщиков локомотива (да и любых других) в данном случае вообще не видно. А кипят. Кипят без всякого повода опять, т.е. то самое слово которое ты написал. А со стороны болел Локомотива кипеть в даннном случае вообще слово не подобрать, но оно ещё хуже З.Ы. Окружающий мир слишком многообразен, чтобы постичь его всеобъемлюще. С постигающими процессы окружающего мира, несомненно, интересней поговорить, но ценяться больше узкоспециализированные специалисты 12.11.2025

RobertH Дело мастера боится, Так не каждый умудрится! А. С. Пушкин. "Золотой петушок" Откуда поэт мог знать о Сергее Богдановиче? 12.11.2025

RobertH Я имел ввиду кипение по поводу, как бы. Кипение без повода - это шизофрения ( наблюдение окружающего мира )... 12.11.2025

П_о_в_а_р Это так, но теперь появилась вероятность, что Борис их уговорит остаться... Припугнёт, возможно, застенками Лубянки. 12.11.2025

Adiоs Amigos R Батраков и Баринов уходят в Зенит не из-за денег, потому что хотят прогрессировать под руководством лучшего отечественного тренера и шестикратного чемпиона страны Сергея Богдановича Семака. 12.11.2025

Kimi_ Роботы заполонили этот мир. Т.е роттенберги... они везде и всюду, как муравьи...где сахарочком запахло... 12.11.2025

Упёртый русский По мне, Леонченко отлично справлялся с работой, сделал отличную команду, основанную на игре россиян в первую очередь. Жаль, что его заменили Ротеном. Руководство Зенита и Спартака надо менять, вот кто не справился с работой по воспитанию российских футболистов! Но смотрят не на работу, а на фамилию и блат... 12.11.2025

Кабанчик К этому все и шло, не понимаю удивления 12.11.2025

П_о_в_а_р Постоянно кипящая кастрюля, по поводу и без, выкипает и всё содержимое подгорает и становится несъедобным. (профессиональное наблюдение) 12.11.2025

sergey485 Была бы моя фамилия Ротенберг, я бы вообще не работал... Зачем? Не могу понять... 12.11.2025

RobertH Кстати, в кипении возмущённого разума нет ничего предосудительного. Как по мне, так пребывание разума в цикле вялотекущего триппера гораздо хуже... 12.11.2025

RobertH Жаль. Хорошая была команда. Делали ставку на российских ребят. Сейчас начнутся такие гешефты, что даже и думать неохота... Что происходит? Кто - то думает, что при власти этой семейки спортивных лузеров в основе будут выходить россияне? Шайка Рангника покажется детским садом... 12.11.2025

П_о_в_а_р Не, я понимая нейтральных... Им пофиг по какому поводу негодовать, лишь бы негодовать (кипит их разум возмущённый), но лохомоты то чего негодуют? То что денег в клубе больше станет? Вы б хоть Палыча почитали, он, в отличие от вас, в теме и не дурак. А то сидят, трясутся чтобы Батракова куда не увели зимой, чтоб Баринов остался, и не рвался так в забугорье - ну так вот он шанс, ненормальные, что Батракова в Зенит не сгребут, а Баринов предпочтёт надбавку к зарплате заморским странам. Как дети малые 12.11.2025

AIK_evo Конец Локо)) 12.11.2025

UDJ Может, синхронное плавание. Семьей. 12.11.2025

UDJ Так в футболе аж два Ротенберга, в Сочи, а теперь и Локомотиве. 12.11.2025

UDJ Именно, когда в Локомотиве все устаканилось, надо было менять директора. Надо же Ротенбергам дать поиграться. 12.11.2025

Highlander Ну Ромчик ушел из сосиски. И понеслась 12.11.2025

hottie Да там и Геркус подтянется 3м. 12.11.2025

TokTram_ Опс. А Сочи по наследству фармом не перейдут? Зенитий в курсе?! 12.11.2025

efim6010 А чё не главным тренером сразу ? 12.11.2025

Фирсыч Откуда вам известно, что Леонченко ничего не делал? 12.11.2025

a.bazhenov1970 лишь бы тренировать не начал 12.11.2025

Фирсыч Плагиатиком попахивает. 12.11.2025

Мику В сложный для клуба момент, когда нужна консолидация и уверенность в завтрашнем дне как раз важна лояльность руководства.Боря связан с клубом и кровно заинтересован в его успехе.Это шанссс 12.11.2025

Adiоs Amigos R Ты ходишь в ту же синагогу, что и Ротенберги? Я так и думал...:thinking: 12.11.2025

Adiоs Amigos R Черчесова могут позвать в «Локомотив», если Борис Ротенберг станет новым генеральным директором (СМИ). 12.11.2025

Adiоs Amigos R Какое талантливое семейство! 12.11.2025

alur66 Просто позорище-семейка проходимцев и друзей президента продолжает закидывать щупальца в российский футбол-отмывая баьло и разваливая его изнутри-а Дюков-свадебный генерал-просто этому способствует. В нашем футболе все больше и больше ворья и жулья. 12.11.2025

Русич Олег не помню такого игрока на поле. Может, играл за вторую команду? 12.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР А хоккейный тренер это кто?! Его брат?! 12.11.2025

Niko McCowrey Зачем гендиром??? Надо было гл тренером!!! 12.11.2025

Кот "С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций "Локомотива"". ---------------------------------- Скажу короче и яснее — деньги на кон, Борис, остальное за кулисами... 12.11.2025

rustov понятно, видимо, на многие десятилетия российские команды будут обеспечены функционерами. После этого верь, что в России нет стабильности... 12.11.2025

igor1972 сложно сказать, они же еще плодятся 12.11.2025

rustov Спасибо, их видимо немало. Хватит ли всем команд? 12.11.2025

igor1972 да, двоюродный 12.11.2025

rustov Этот Ротенберг брат бывшего деятеля хоккейного СКА из СПб? 12.11.2025

руслан магомедов Завалит очередной ротенбергер Локомотив , наверняка. 12.11.2025

vladmad_75 Пи.ец конечно полнейший. 12.11.2025

Lego Свой человек в руководстве, не чужак это радует. Будем надеяться на положительные изменения в Локо 12.11.2025

rustov Даже не знаю, что сказать..., в Москве массовая пьянка что-ли 12.11.2025

blue-white! После вРота старшего Динамо осталось должно этому хапуге 70 млн долларов, клуб попал в долговую яму и вылетел в пердив... 12.11.2025

AlAr Всё по жизни: кто девушку ужинает, тот её и танцует... 12.11.2025

Jubmoj Ну когда продвигают своего, это же полный апив! Чел проверен, система валидна. У него есть все связи, и ему просто дают зеленый свет, чтобы он рвал на чилах. Он за Локо :muscle: 12.11.2025

zenit20252025 Дошло НАКОНЕЦ-то, что этот Леоненко НЕ работал ((. Скажите СПАСИБО судьям!!! Иначе боролись бы за ВЫЖИВАНИЕ! Локо-Сочи = Не поставлен ЯВНЫЙ пенальти в ворота Локо Краснодар-Локо = ЛЕВЫЙ забитый мяч Батракова Балтика-Локо = Тащили за УШИ весь матч Локо-Ростов = ЯВНЫЙ пропущенный фол в штрафной на Ахмеде (1-й тайм) Ахмат-Локо = Отскок с помощью судейки в концовке Локо-Рубин = Покупка вратаря соперника в концовке матча Динамо-Локо = ЛЕВАЯ пенка в ворота Карпина Локо-ЦСКА = Игра в волейбол в своей штрафной площади Локо-Оренбург = Вновь пробит ЛЕВЫЙ пенальти И это ещё НЕ всё, что удалось проанализировать досконально ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ!!!:soccer: 12.11.2025

инок Борис Ротенберг хотя-бы привык работать, а Леонченко просто абсолютно ничего не делал, бесполезный гендир совершенно.. 12.11.2025

ValeraK В принципе никакой разницы нет. 12.11.2025

Dolphin75 "Тариф Сутормина" 12.11.2025

Adminni Вротенберги задрали уже... мало того что доят из всех щелей наш народ, так еще своих отпрысков всюду пихают. 12.11.2025

Dolphin75 Теперь ждем новостей из Динамо 12.11.2025

Железный дорожник Легенда! 12.11.2025

Dolphin75 "Все началось в 60-е, когда Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг записались в одну ленинградскую секцию самбо с Владимиром Путиным. Дети подружились и проводили много времени вместе. Когда они выросли, Путин пошел работать в органы и уехал из России, Аркадий устроился тренером, а Борис — в милицию." ________________________________ Эти шутки не из Москвы, Колюня) 12.11.2025

Помидор Ждем трансфер Батракова в Зенит за 50000 рублей 12.11.2025

инок Борис Ротенберг - это хороший вариант для Локо. Подковерные игры и распилы ему будут не особо интересны, возможно привлечёт какое доп. финансирование. В общем жду укрепления Локомотива при нем. 12.11.2025

Ни кто кроме нас Что и требовалось доказать. Ротенберги непотопляемые. Одно слово - фины 12.11.2025

Главврач Маргулис/ И это "другое слово" тоже незримо присутствует. 12.11.2025

zel_co Борян многостаночник 12.11.2025

mikeV Леонченко всё равно не при делах, наверное, был. А вот как он с Нагорных уживётся - интересно. 12.11.2025

Opilki Звериный оскал капитализма, рулят деньги папочки. А самому назначенцу не стыдно? Как на поле выходил незаслуженно, та к и по жизни идёт. На готовое место пришёл, подсидел человека, добившегося результата. 12.11.2025

Алексей Х Просто обязан взять к себе замом Ольгу Юрьевну Смородскую! Профессионалы своего дела должны держаться друг друга. 12.11.2025

sakusda возвращение легенды! 12.11.2025

hovawart645 Отличное и правильное решение! Боря наш, он за Локо! Этот торпедовец уже достал - тянул с переподписанием наших игроков, одна эпопея с Барой чего стоит! Чуть Батракова не прошляпил. Самоху продал! Дорулился - у нас скамейки нет! В Бориса верим и давно ждали это решение. Те, кто на него батон крошит, пусть задумается - да, звёзд не хватал игроком, но на Ламбах не катался по Европам, пахал на тренировках и режим соблюдал! Так что мы за Бориса. 12.11.2025

igor1972 М-да, пропал дом (с). Все меньше желания смотреть российский футбол, сплошной ахтунг... 12.11.2025

Патриот Великой России Ну все ждем Ро Ро тренером ФК Локомотив ! хахахха 12.11.2025

sergey stepanov Зато сколько тренировался, чтобы им стать. Другой бы плюнул давно и занялся чем либо ещё, как родня, дворниками, мётлами бабло мести! 12.11.2025

Алексей Х Этого мало, считаю. РоманБорисыч как же? Пусть станет первым замом БорисБорисыча, и тогда чемпионство у Локо, считай, в кармане!!) 12.11.2025

lenin.vowa2018 в СКА все осталось на месте! Оказались честные! 12.11.2025

lenin.vowa2018 это же питерская гвардия! Пусть закончат начатое на родине! 12.11.2025

Millwall82 уверен, главная цель войны (или СВО) был переформат власти в феодализм, в уже не прикрытый, Украину планировали же за 3 дня, а вот *осожденная крепость* это уже во время войны случилось, как и отжим всего бизнеса в пользу друзей, и громадное количество поборов с народа. 12.11.2025

lenin.vowa2018 ну как... В СКА было очень весело! Главное, никакого позора, питерские бакланы даже никому не хамили, вели себя культурно. 12.11.2025

Millwall82 а уж сколько родни друзей) феодализм-с 12.11.2025

Millwall82 Просто позор, хотя обычная уже ситуация в РФ, пристолонаследие на всех уровнях, там сотни таких, футбол лишь фигня какая или хоккей. У Путина таких минимум 20, родни. 12.11.2025

Ю.Ю. Бедный Хова... Теперь Локо официально становится фармом Зенита... 12.11.2025

Корнелий Ш В нашей синагоге отходняк. 12.11.2025

ненавижу_Мойшу_Каца Нет. Вроде бы - только шахматисты + любят бильярд... 12.11.2025

True Timati Дармоеды в российском спорте 12.11.2025

fcsmfan Интересно какими еще таланстами богата семья Ротенбергов? Баскетболисты есть там? Или биатлонисты? 12.11.2025

Victorns Понятно, кто правит бал и в хоккее, и футболе. Держись европа, да и остальной футбольный мир. 12.11.2025

Nik самый "ценный" специалист во всей России 12.11.2025

Dominga Как же много талантливых Ротенбергов в стране! 12.11.2025

инок Удачи тебе, Борис. Хотя бы человек из клуба Локомотив. 12.11.2025

_моро у ховки обострение будет, для шизика теперь сочи - фарт локомотива) 12.11.2025

Алексей Мащенко Россия, слышишь этот странный зуд? Сто Ротенбергов по тебе ползут! 12.11.2025

alexei zverev Ну если люди, общающиеся с ними говорят, не хамы, не быдло, могут вести беседу... Футболист - ассоциация с чем-то быдловатым и для кого закон не писан... Ну что поделать, что человек во власти адекватный в общении и поведении, это исключение из правил 12.11.2025

Веравалер поздравляю!) 12.11.2025

alexei zverev И дальше что... Если о людях говорят хорошее, значит не все так плохо... Увы блат везде сейчас... А каким будет профессионалом узнаем скоро... 12.11.2025

blue-white! вРотенберги пришли убить наш футбол, или отжать... 12.11.2025

С детства за Уралмаш! 23 декабря 2020, 18:25 Главный кандидат на пост гендиректора «Локомотива» — Владимир Леонченко Константин Алексеев, Шеф отдела футбола По данным «СЭ», главным претендентом на освобождающийся после ухода Василия Кикнадзе пост генерального директора «Локомотива» является Владимир Леонченко. Ранее он возглавлял профсоюз футболистов, а теперь работник «Факела» и советник губернатора Воронежской области. ...А ведь футбольный человек сменил футбольного человека. Мостовой не даст соврать))) 12.11.2025

Андрей Короткевич Я в Ротенбергах запутался! Думал хоккей подняли - занялись футболом. Так нет, и хоккей и футбол! Даешь каждому клубу по Ротенбергу! И чтоб 2 раза не вставать... Назначить Ротенбергов главными тренерами Динамо, Спартака, Ахмата и на всякий случай Пари НН 12.11.2025

МЯСО ВРЕДНО Ну и правильно. Локомотив уже на целых три очка от первого места отстает. Необходимо срочно руководство менять. 12.11.2025

andy1962 Будет только хуже. Видел интервью с Леонченко и он мне показался очень квалифицированным менеджером, при том, что сам играл на самом высоком уровне. Если это тот Ротенберг, что играл в Локо крайнего защитника, это тоже плюс, но опыта у него несравненно меньше и хуже, чем был у Влалимира. Не понимаю, с чем связана отставка Леоченко, думаю, это попытка привлечь леньги и одновременно трудоустроить родственника олигарха. Самое страшное будет, если Локо кардинально изменит курс и там появится иносранная колония 12.11.2025

Сон Морфей Отлично! Боря Легенда. А вот Леонченко удачи, где-то ещё. 12.11.2025

slddrozdov25 А рутенберги они все такие - "умные и образованные" – здесь иных вариантов даже и быть не может – против породы не попрёшь. 12.11.2025

Микола Питерский В последнем предложении после слова "сказочный" обычно идет другое слово 12.11.2025

Симон Вирсаладзе Так и о Ромке в хоккейном мире все отзываются исключительно в превосходных тонах. Можно подумать, не всё у нас в спорте продаётся и покупается. Тем более, ити, мнение общественности. 12.11.2025

Спартак 98 Подсидел Леонченко , футболист карьерист 12.11.2025

Симон Вирсаладзе Как же зае... эта семейка Ротенбергов 12.11.2025

lvb "Больше Ротенбергов, хороших и разных"(почти цитата)). Однако коли всерьез, то слышал и читал отзывы от футболистов и людей связанных с футболом о мальчике Боре.. только хорошее. Умный и образованный парень, так что удачи .... 12.11.2025

DemolisherAjax Ну вы перегнули конечно назвав Ротенберга футболистом :) 19 лет карьеры - 79 матчей :) Сказочный футболист :) 12.11.2025

Микола Питерский Я не понимаю, Юрия Никулина что-ли воскресили? Или Петросян вторую молодость обрел? Шутки из Москвы все смешнее и смешнее. Сейчас Борюсик тренера менять начнет. На Черчесова 12.11.2025

ОstWa11 Успехов Борису, надеюсь не будет как папаня 12.11.2025