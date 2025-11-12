«Локомотив» объявил о смене генерального директора. Новым руководителем назначен Борис Ротенберг

Совет директоров «Локомотива» объявил о смене генерального директора через «СЭ».
«Сегодня совет директоров «Локомотива» официально объявляет о завершении работы Владимира Валерьевича Леонченко на посту генерального директора клуба.
Совет директоров «Локомотива» выражает признательность Владимиру Валерьевичу за сотрудничество, силы и энергию, вложенные в общее дело. Совет директоров клуба сообщает о принятом решении назначить Бориса Борисовича Ротенберга генеральным директором АО «ФК «Локомотив» Москва».
Борис Ротенберг связал свою спортивную жизнь с «Локомотивом» в 2016 году, став футболистом клуба, в составе которого становился чемпионом России и трижды обладателем Кубка России. В дальнейшем Борис Борисович с 2022 года работает в менеджменте клуба в качестве руководителя департамента развития молодежного футбола. Впоследствии был назначен заместителем генерального директора «Локомотива».
С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций «Локомотива».
Вместе сделаем «Локомотив» еще сильнее!» — заявили в клубе.
53-летний Леонченко работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 30 очков после 15 матчей.
Жаль. Хорошая была команда. Делали ставку на российских ребят. Сейчас начнутся такие гешефты, что даже и думать неохота...
Жаль. Хорошая была команда. Делали ставку на российских ребят. Сейчас начнутся такие гешефты, что даже и думать неохота... Что происходит? Кто - то думает, что при власти этой семейки спортивных лузеров в основе будут выходить россияне? Шайка Рангника покажется детским садом...
Борис Ротенберг - это хороший вариант для Локо. Подковерные игры и распилы ему будут не особо интересны, возможно привлечёт какое доп. финансирование. В общем жду укрепления Локомотива при нем.
Отличное и правильное решение! Боря наш, он за Локо! Этот торпедовец уже достал - тянул с переподписанием наших игроков, одна эпопея с Барой чего стоит! Чуть Батракова не прошляпил. Самоху продал! Дорулился - у нас скамейки нет! В Бориса верим и давно ждали это решение.
Будет только хуже. Видел интервью с Леонченко и он мне показался очень квалифицированным менеджером, при том, что сам играл на самом высоком уровне. Если это тот Ротенберг, что играл в Локо крайнего защитника, это тоже плюс, но опыта у него несравненно меньше и хуже, чем был у Влалимира. Не понимаю, с чем связана отставка Леоченко, думаю, это попытка привлечь леньги и одновременно трудоустроить родственника олигарха.
