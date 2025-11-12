Видео
12 ноября, 13:00

«Локомотив» объявил о смене генерального директора. Новым руководителем назначен Борис Ротенберг

Артем Бухаев
Корреспондент
Борис Ротенберг.
Фото ФК «Локомотив»

Совет директоров «Локомотива» объявил о смене генерального директора через «СЭ».

«Сегодня совет директоров «Локомотива» официально объявляет о завершении работы Владимира Валерьевича Леонченко на посту генерального директора клуба.

Совет директоров «Локомотива» выражает признательность Владимиру Валерьевичу за сотрудничество, силы и энергию, вложенные в общее дело. Совет директоров клуба сообщает о принятом решении назначить Бориса Борисовича Ротенберга генеральным директором АО «ФК «Локомотив» Москва».

Борис Ротенберг связал свою спортивную жизнь с «Локомотивом» в 2016 году, став футболистом клуба, в составе которого становился чемпионом России и трижды обладателем Кубка России. В дальнейшем Борис Борисович с 2022 года работает в менеджменте клуба в качестве руководителя департамента развития молодежного футбола. Впоследствии был назначен заместителем генерального директора «Локомотива».

С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций «Локомотива».

Вместе сделаем «Локомотив» еще сильнее!» — заявили в клубе.

Борис Ротенберг.Борис Ротенберг-младший — новый босс «Локомотива»: сменил Леонченко на посту гендиректора клуба

53-летний Леонченко работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 30 очков после 15 матчей.

168

  • Борис Игоревич

    Приди ротен в Питер , ты б тут слюнями изошелся.. )) А так как свой -все отлично , да ? Роттен -член клана так (якобы) ненавистных тебе олигархов пожелал стать чемпионом не только как "великий" футболист ( это ему купили в 16-м) но и как футбольный функционер. И это всем понятно )) ( узнаешь аргументацию ? ) Но что-то не слышно привычного воя по этому поводу от тебя. )) И роття -отлиный чувак и не вор ни разу. И игрок был хороший. )) Двуличный подонок ты , хова. Лживый хамелеон. И только.

    13.11.2025

  • Gennady Valyushkin

    надо всех посылать на три буквы....они эти Рутенберги всем так нас....ли что нет сил читать про это симейство..

    13.11.2025

  • lvb

    Привет. "Хорошая была команда. Делали ставку на российских ребят. Сейчас начнутся такие гешефты, что даже и думать неохота..."(с) Какой из этого следует вывод? Я сам скажу, а ты подтверди или опровергни) Русских игроков в старте "Локо" будет становиться все меньше. Или ты не согласен?) Давай посмотрим факты. Этот сезон. 1 тур.10 русских в старте 4 тур. 10 8 тур. 10 12 тур. 8 15 тур. 8 У "Локо" в РПЛ играют 4 лега. Фассон, Ньямси, Рамирес и Монтес То есть в старте не может быть меньше 7 русских или 6+белорус Мялковский, коий есть "союзное государство". Тогда получается что согласно твоему посту. Боря начнет закупать дорогущих легов и требовать чтобы они играли сугубо в основе и наплюет на локомотивсеий молодник из дубля и Академии.. Ты уверен? ))

    13.11.2025

  • _моро

    на то ховка и шизик, примитивный тупень)

    13.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Жаль,что так и не услышали начальника транспортного цеха

    13.11.2025

  • Boris Doris

    хова воюет с мафиозниками и коррупционерами в нашем футболе по клубной принадлежности. если питерский - то да.. ату его! а свой, паровозный.. тут конечно. этот ротен хороший. плохие ротены - за Газпром. :rofl:

    13.11.2025

  • Boris Doris

    если б ротен пришёл в Зенит, хова ща захлебнулся бы от визга про ресурсы, кланы и руки Газпрома. но боря ему - свой, паровозный. потому хова пищит от умиления, превозносит ротена как честного руководителя, в прошлом - талантливого футболиста. :rofl: слабое мечто любого сектанта : тут вижу - тут не вижу. вы понимаете, это - другое. :laughing:

    13.11.2025

  • Vitalick

    Если все кругом в сговоре, то кто ж тогда честно играет?:man_detective: Вам за державу :flag_ru: обидно, что не ваш клуб такого лидера растил :muscle:Теперь он как руководитель будет честных пацанов продвигать и таланты растить, а вы ему в свисток! Да он за Локо жизнь готов отдать, а вы со своими схемами

    13.11.2025

  • Алекс Крот

    меняют руководство ,а не команду(

    13.11.2025

  • Boris Doris

    ну, как сказать. сектанты например уверенны , что ВСЕ чемпионаты с 2002-го года ( кроме 17-го года, понятно) - результат сговора и подковерной игры. ГВК. Потом рука Газпрома. Теперь вот "сговор с краснодарскими". ну вот, мой коммент как раз в их стиле. :grin: конечно, всё это - ерунда. но вот один из записных сектантов форума - хова, вполне мог написать так - всерьез. но.. он сам за локо, потому в его комментах - восторг и оды честнецшему руководителю боре и ему же - великому футболисту. :rofl: мясные же сектанты кричат именно это. они с тезизом "это другое" не согласны. весь этот зоопарк очень смешон. с них угараю который год. гвк-зпрф- спортака-чимпиеня. нородность и тарасовский борзч. :grin:

    13.11.2025

  • Lego

    так и не смотрите, никто же не заставляет насильно

    13.11.2025

  • Lego

    а где-то по-другому? расскажите где?

    13.11.2025

  • Мику

    Согласитесь, сегодня, в эпоху тотального внимания к футболу, провести схему и стать административным чемпионом стало несоизмеримо сложнее. Инфа становятся достоянием общественности. Быть таким чемпионом клеймо, которое обесценивает все его будущие достижения

    13.11.2025

  • Boris Doris

    Похоже, локо метит в административные чеспионы. Честно не выиграть, вот подтягивают человека из клана. Ему уже клан купил чемпионство как игроку. Схема отработана, теперь борис и как руководитель хочет чемпионом стать.

    13.11.2025

  • blue-white!

    А почему Газпром, позиционируя себя как национальное достояние, вкладывает только в питерские клубы и строит спортивные объекты тоже в городе на Неве? В Липецке, Ставрополе и Астрахани тоже хотят ходить на футбол и на хоккей, и на хорошие стадионы...

    13.11.2025

  • dinela

    Ждите Ромку вместо Галактионова! :rofl:

    13.11.2025

  • _моро

    у шизика все вокруг придурки) чей крым, шариков? про кержакова еще ответь, у__бок ватный) кроме дюкова на кого еще др@чишь?)

    13.11.2025

  • Мику

    круто, лучше не скажешь, классика

    13.11.2025

  • Mikhail Troshkin

    Ротенберги наше фсЕ (((

    13.11.2025

  • Niikiitic

    В целом - человек, давно знакомый и работавший с клубом, не кто-то там левый

    13.11.2025

  • Poet Mechtayuschy

    Не мысля гордый свет забавить, Вниманье дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить Залог достойнее тебя

    13.11.2025

  • hovawart645

    Всё верно.

    13.11.2025

  • hovawart645

    Тупень, я родился на Донбассе, с 17 лет живу в России, а сейчас и моя малая Родина стала Россией. Какая мне Россия чужая?! Учился я в Ленинграде, а в Москве живу с 96-го. Так что уймись, придурок.

    13.11.2025

  • Anatoly Mikhaylov

    Всюду по блату

    13.11.2025

  • Anatoly Mikhaylov

    Ротенберги чмо и мраzи

    13.11.2025

  • Anatoly Mikhaylov

    Плюсую

    13.11.2025

  • Labubal

    С Борисом в Локомотиве наконец-то все по фану. Чел не с улицы, а прошел весь путь это краш-тест! Он завез нормальный молодняк вместо того, чтобы тратить бабки впустую, как при старых немцах

    13.11.2025

  • Vitalick

    Можно сказать Ваш оптимизм насчёт укрепления клуба при Борисе имеет под собой все основания. Тут и независимость, чтобы прекратить внутренние конфликты, и ресурсы для финансовой стабильности и роста и бизнес-подход для наведения порядка и стратегического планирования

    13.11.2025

  • Алекс Крот

    Борис не новичок в Локомотиве, он уже занимался здесь молодёжью и знает всю эту кухню. Сейчас у клуба сильная позиция в чемпионате, и Борису нужно доказать, что доверие к нему было не напрасным

    12.11.2025

  • Djibits

    Разве это так плохо? Уж лучше клубу быть под защитой и в достатке ресурсов, чем без

    12.11.2025

  • Olya Kalachikova

    Он курирует молодёжь и может убедить руководство и тренеров доверять выпускникам академии. Важно ? Конечно. Важно давать им возможности, не боясь неудач, это вложение в будущее

    12.11.2025

  • Мику

    Верно, не просто прокачать молодежку надо, а сделать ее главным движем Локо. Нужно запустить такой системный движ, где свой кадровый лифт станет самым сильным фитом клуба :muscle:

    12.11.2025

  • Michale Frost

    Пусть двигает молодежь тогда, много же талантов у нас, чего они засиживаются на скамейке. Верить в своих надо

    12.11.2025

  • knight templar

    И откуда известно что боря ротенберг любит работать?))

    12.11.2025

  • Абрам Семёныч

    Бориса на царство!!!

    12.11.2025

  • RobertH

    Ну и ладно!

    12.11.2025

  • Алексей Мащенко

    Не плагиатиком, а банальностью - для моего поколения, которое знало Гафта не только как актера второго плана.

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    и какая же ссссс... это Динамо вернуло обратно? Х с ним, пусть бы вернули в РПЛ, но зачем именно в Москву? В Москве и так слишком много клубов, никому не нужных, без зрителей, а вот где-нибудь в Липецке, Ставрополе или Астрахани люди тоже хотят смотреть хороший футбол!

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Никакого повода кипеть со стороны болельщиков локомотива (да и любых других) в данном случае вообще не видно. А кипят. Кипят без всякого повода опять, т.е. то самое слово которое ты написал. А со стороны болел Локомотива кипеть в даннном случае вообще слово не подобрать, но оно ещё хуже З.Ы. Окружающий мир слишком многообразен, чтобы постичь его всеобъемлюще. С постигающими процессы окружающего мира, несомненно, интересней поговорить, но ценяться больше узкоспециализированные специалисты

    12.11.2025

  • RobertH

    Дело мастера боится, Так не каждый умудрится! А. С. Пушкин. "Золотой петушок" Откуда поэт мог знать о Сергее Богдановиче?

    12.11.2025

  • RobertH

    Я имел ввиду кипение по поводу, как бы. Кипение без повода - это шизофрения ( наблюдение окружающего мира )...

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Это так, но теперь появилась вероятность, что Борис их уговорит остаться... Припугнёт, возможно, застенками Лубянки.

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Батраков и Баринов уходят в Зенит не из-за денег, потому что хотят прогрессировать под руководством лучшего отечественного тренера и шестикратного чемпиона страны Сергея Богдановича Семака.

    12.11.2025

  • Kimi_

    Роботы заполонили этот мир. Т.е роттенберги... они везде и всюду, как муравьи...где сахарочком запахло...

    12.11.2025

  • Упёртый русский

    По мне, Леонченко отлично справлялся с работой, сделал отличную команду, основанную на игре россиян в первую очередь. Жаль, что его заменили Ротеном. Руководство Зенита и Спартака надо менять, вот кто не справился с работой по воспитанию российских футболистов! Но смотрят не на работу, а на фамилию и блат...

    12.11.2025

  • Кабанчик

    К этому все и шло, не понимаю удивления

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Постоянно кипящая кастрюля, по поводу и без, выкипает и всё содержимое подгорает и становится несъедобным. (профессиональное наблюдение)

    12.11.2025

  • sergey485

    Была бы моя фамилия Ротенберг, я бы вообще не работал... Зачем? Не могу понять...

    12.11.2025

  • RobertH

    Кстати, в кипении возмущённого разума нет ничего предосудительного. Как по мне, так пребывание разума в цикле вялотекущего триппера гораздо хуже...

    12.11.2025

  • RobertH

    Жаль. Хорошая была команда. Делали ставку на российских ребят. Сейчас начнутся такие гешефты, что даже и думать неохота... Что происходит? Кто - то думает, что при власти этой семейки спортивных лузеров в основе будут выходить россияне? Шайка Рангника покажется детским садом...

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Не, я понимая нейтральных... Им пофиг по какому поводу негодовать, лишь бы негодовать (кипит их разум возмущённый), но лохомоты то чего негодуют? То что денег в клубе больше станет? Вы б хоть Палыча почитали, он, в отличие от вас, в теме и не дурак. А то сидят, трясутся чтобы Батракова куда не увели зимой, чтоб Баринов остался, и не рвался так в забугорье - ну так вот он шанс, ненормальные, что Батракова в Зенит не сгребут, а Баринов предпочтёт надбавку к зарплате заморским странам. Как дети малые

    12.11.2025

  • AIK_evo

    Конец Локо))

    12.11.2025

  • UDJ

    Может, синхронное плавание. Семьей.

    12.11.2025

  • UDJ

    Так в футболе аж два Ротенберга, в Сочи, а теперь и Локомотиве.

    12.11.2025

  • UDJ

    Именно, когда в Локомотиве все устаканилось, надо было менять директора. Надо же Ротенбергам дать поиграться.

    12.11.2025

  • Highlander

    Ну Ромчик ушел из сосиски. И понеслась

    12.11.2025

  • hottie

    Да там и Геркус подтянется 3м.

    12.11.2025

  • TokTram_

    Опс. А Сочи по наследству фармом не перейдут? Зенитий в курсе?!

    12.11.2025

  • Андрей

    главное пишите оних побольше ато все забыли

    12.11.2025

  • efim6010

    А чё не главным тренером сразу ?

    12.11.2025

  • Один человек

    Родина - это Финляндия

    12.11.2025

  • Фирсыч

    Откуда вам известно, что Леонченко ничего не делал?

    12.11.2025

  • a.bazhenov1970

    лишь бы тренировать не начал

    12.11.2025

  • Фирсыч

    Плагиатиком попахивает.

    12.11.2025

  • Мику

    В сложный для клуба момент, когда нужна консолидация и уверенность в завтрашнем дне как раз важна лояльность руководства.Боря связан с клубом и кровно заинтересован в его успехе.Это шанссс

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ты ходишь в ту же синагогу, что и Ротенберги? Я так и думал...:thinking:

    12.11.2025

  • qck1967

    Паравозы! Сочувствую.

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Черчесова могут позвать в «Локомотив», если Борис Ротенберг станет новым генеральным директором (СМИ).

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Какое талантливое семейство!

    12.11.2025

  • alur66

    Просто позорище-семейка проходимцев и друзей президента продолжает закидывать щупальца в российский футбол-отмывая баьло и разваливая его изнутри-а Дюков-свадебный генерал-просто этому способствует. В нашем футболе все больше и больше ворья и жулья.

    12.11.2025

  • жэ

    Будут... ("На вашей стройке несчастные случаи были?")

    12.11.2025

  • жэ

    Пипец локомотиву

    12.11.2025

  • Русич Олег

    не помню такого игрока на поле. Может, играл за вторую команду?

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Не. Шутки из Москвы. Шутники питтрские)))

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ХОВА СНЕГАЧ, ТЫ ЗА КОГОГ?!

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А хоккейный тренер это кто?! Его брат?!

    12.11.2025

  • Niko McCowrey

    Зачем гендиром??? Надо было гл тренером!!!

    12.11.2025

  • Кот

    "С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций "Локомотива"". ---------------------------------- Скажу короче и яснее — деньги на кон, Борис, остальное за кулисами...

    12.11.2025

  • _моро

    теперь для тебя, шизик, властьимущие хорошими стали, лицемерная вата ты тупая)

    12.11.2025

  • _моро

    о, шизик не уехал родину защищать, прячется вата в столице чужой страны)

    12.11.2025

  • _моро

    а московские свиньи без хамства не могут, похоже)

    12.11.2025

  • rustov

    понятно, видимо, на многие десятилетия российские команды будут обеспечены функционерами. После этого верь, что в России нет стабильности...

    12.11.2025

  • igor1972

    сложно сказать, они же еще плодятся

    12.11.2025

  • rustov

    Спасибо, их видимо немало. Хватит ли всем команд?

    12.11.2025

  • igor1972

    да, двоюродный

    12.11.2025

  • rustov

    Этот Ротенберг брат бывшего деятеля хоккейного СКА из СПб?

    12.11.2025

  • руслан магомедов

    Завалит очередной ротенбергер Локомотив , наверняка.

    12.11.2025

  • vladmad_75

    Пи.ец конечно полнейший.

    12.11.2025

  • Lego

    Свой человек в руководстве, не чужак это радует. Будем надеяться на положительные изменения в Локо

    12.11.2025

  • rustov

    Даже не знаю, что сказать..., в Москве массовая пьянка что-ли

    12.11.2025

  • blue-white!

    После вРота старшего Динамо осталось должно этому хапуге 70 млн долларов, клуб попал в долговую яму и вылетел в пердив...

    12.11.2025

  • AlAr

    Всё по жизни: кто девушку ужинает, тот её и танцует...

    12.11.2025

  • igor1972

    петух обтерханый, ну зачем ты, болезный, в какой уже раз пытаешься доказать, что ты тупой. Это уже все знают, это уже аксиома...

    12.11.2025

  • Jubmoj

    Ну когда продвигают своего, это же полный апив! Чел проверен, система валидна. У него есть все связи, и ему просто дают зеленый свет, чтобы он рвал на чилах. Он за Локо :muscle:

    12.11.2025

  • zenit20252025

    Дошло НАКОНЕЦ-то, что этот Леоненко НЕ работал ((. Скажите СПАСИБО судьям!!! Иначе боролись бы за ВЫЖИВАНИЕ! Локо-Сочи = Не поставлен ЯВНЫЙ пенальти в ворота Локо Краснодар-Локо = ЛЕВЫЙ забитый мяч Батракова Балтика-Локо = Тащили за УШИ весь матч Локо-Ростов = ЯВНЫЙ пропущенный фол в штрафной на Ахмеде (1-й тайм) Ахмат-Локо = Отскок с помощью судейки в концовке Локо-Рубин = Покупка вратаря соперника в концовке матча Динамо-Локо = ЛЕВАЯ пенка в ворота Карпина Локо-ЦСКА = Игра в волейбол в своей штрафной площади Локо-Оренбург = Вновь пробит ЛЕВЫЙ пенальти И это ещё НЕ всё, что удалось проанализировать досконально ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ!!!:soccer:

    12.11.2025

  • инок

    Борис Ротенберг хотя-бы привык работать, а Леонченко просто абсолютно ничего не делал, бесполезный гендир совершенно..

    12.11.2025

  • ValeraK

    В принципе никакой разницы нет.

    12.11.2025

  • Dolphin75

    "Тариф Сутормина"

    12.11.2025

  • Adminni

    Вротенберги задрали уже... мало того что доят из всех щелей наш народ, так еще своих отпрысков всюду пихают.

    12.11.2025

  • Dolphin75

    Теперь ждем новостей из Динамо

    12.11.2025

  • Железный дорожник

    Легенда!

    12.11.2025

  • Dolphin75

    "Все началось в 60-е, когда Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг записались в одну ленинградскую секцию самбо с Владимиром Путиным. Дети подружились и проводили много времени вместе. Когда они выросли, Путин пошел работать в органы и уехал из России, Аркадий устроился тренером, а Борис — в милицию." ________________________________ Эти шутки не из Москвы, Колюня)

    12.11.2025

  • Помидор

    Ждем трансфер Батракова в Зенит за 50000 рублей

    12.11.2025

  • инок

    Борис Ротенберг - это хороший вариант для Локо. Подковерные игры и распилы ему будут не особо интересны, возможно привлечёт какое доп. финансирование. В общем жду укрепления Локомотива при нем.

    12.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    не дай бог

    12.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Что и требовалось доказать. Ротенберги непотопляемые. Одно слово - фины

    12.11.2025

  • Главврач Маргулис/

    И это "другое слово" тоже незримо присутствует.

    12.11.2025

  • zel_co

    Борян многостаночник

    12.11.2025

  • mikeV

    Леонченко всё равно не при делах, наверное, был. А вот как он с Нагорных уживётся - интересно.

    12.11.2025

  • Opilki

    Звериный оскал капитализма, рулят деньги папочки. А самому назначенцу не стыдно? Как на поле выходил незаслуженно, та к и по жизни идёт. На готовое место пришёл, подсидел человека, добившегося результата.

    12.11.2025

  • bishevcky

    У него хроническое обострение, не страшно.

    12.11.2025

  • _моро

    памперс) местный тупой клоун, жрущий собственное свинячье дерьмо)

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Просто обязан взять к себе замом Ольгу Юрьевну Смородскую! Профессионалы своего дела должны держаться друг друга.

    12.11.2025

  • sakusda

    возвращение легенды!

    12.11.2025

  • Топотун

    Хогвартс, пососи обрезанный !

    12.11.2025

  • hovawart645

    Отличное и правильное решение! Боря наш, он за Локо! Этот торпедовец уже достал - тянул с переподписанием наших игроков, одна эпопея с Барой чего стоит! Чуть Батракова не прошляпил. Самоху продал! Дорулился - у нас скамейки нет! В Бориса верим и давно ждали это решение. Те, кто на него батон крошит, пусть задумается - да, звёзд не хватал игроком, но на Ламбах не катался по Европам, пахал на тренировках и режим соблюдал! Так что мы за Бориса.

    12.11.2025

  • igor1972

    М-да, пропал дом (с). Все меньше желания смотреть российский футбол, сплошной ахтунг...

    12.11.2025

  • hovawart645

    Глупый...

    12.11.2025

  • Топотун

    Симон, хочешь вРот ?

    12.11.2025

  • Патриот Великой России

    Ну все ждем Ро Ро тренером ФК Локомотив ! хахахха

    12.11.2025

  • sergey stepanov

    Зато сколько тренировался, чтобы им стать. Другой бы плюнул давно и занялся чем либо ещё, как родня, дворниками, мётлами бабло мести!

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Этого мало, считаю. РоманБорисыч как же? Пусть станет первым замом БорисБорисыча, и тогда чемпионство у Локо, считай, в кармане!!)

    12.11.2025

  • Топотун

    Русские, вперед !

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    в СКА все осталось на месте! Оказались честные!

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    это же питерская гвардия! Пусть закончат начатое на родине!

    12.11.2025

  • Millwall82

    уверен, главная цель войны (или СВО) был переформат власти в феодализм, в уже не прикрытый, Украину планировали же за 3 дня, а вот *осожденная крепость* это уже во время войны случилось, как и отжим всего бизнеса в пользу друзей, и громадное количество поборов с народа.

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    ну как... В СКА было очень весело! Главное, никакого позора, питерские бакланы даже никому не хамили, вели себя культурно.

    12.11.2025

  • Millwall82

    а уж сколько родни друзей) феодализм-с

    12.11.2025

  • Millwall82

    Просто позор, хотя обычная уже ситуация в РФ, пристолонаследие на всех уровнях, там сотни таких, футбол лишь фигня какая или хоккей. У Путина таких минимум 20, родни.

    12.11.2025

  • Ю.Ю.

    Бедный Хова... Теперь Локо официально становится фармом Зенита...

    12.11.2025

  • lvb

    ПНХ, "чморо", вертайся в бомжатню. Там твои сокопытники дохлую лошадь доедают, может и успеешь на праздник)))

    12.11.2025

  • Корнелий Ш

    В нашей синагоге отходняк.

    12.11.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    Нет. Вроде бы - только шахматисты + любят бильярд...

    12.11.2025

  • True Timati

    Дармоеды в российском спорте

    12.11.2025

  • _моро

    памперс) до чего же ты мерзский и глупый старик, жизнь в параше, что ж с тобой поделать)

    12.11.2025

  • fcsmfan

    Интересно какими еще таланстами богата семья Ротенбергов? Баскетболисты есть там? Или биатлонисты?

    12.11.2025

  • Victorns

    Понятно, кто правит бал и в хоккее, и футболе. Держись европа, да и остальной футбольный мир.

    12.11.2025

  • Nik

    самый "ценный" специалист во всей России

    12.11.2025

  • Dominga

    Как же много талантливых Ротенбергов в стране!

    12.11.2025

  • инок

    Удачи тебе, Борис. Хотя бы человек из клуба Локомотив.

    12.11.2025

  • _моро

    у ховки обострение будет, для шизика теперь сочи - фарт локомотива)

    12.11.2025

  • Алексей Мащенко

    Россия, слышишь этот странный зуд? Сто Ротенбергов по тебе ползут!

    12.11.2025

  • alexei zverev

    Ну если люди, общающиеся с ними говорят, не хамы, не быдло, могут вести беседу... Футболист - ассоциация с чем-то быдловатым и для кого закон не писан... Ну что поделать, что человек во власти адекватный в общении и поведении, это исключение из правил

    12.11.2025

  • Веравалер

    поздравляю!)

    12.11.2025

  • alexei zverev

    И дальше что... Если о людях говорят хорошее, значит не все так плохо... Увы блат везде сейчас... А каким будет профессионалом узнаем скоро...

    12.11.2025

  • blue-white!

    вРотенберги пришли убить наш футбол, или отжать...

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    23 декабря 2020, 18:25 Главный кандидат на пост гендиректора «Локомотива» — Владимир Леонченко Константин Алексеев, Шеф отдела футбола По данным «СЭ», главным претендентом на освобождающийся после ухода Василия Кикнадзе пост генерального директора «Локомотива» является Владимир Леонченко. Ранее он возглавлял профсоюз футболистов, а теперь работник «Факела» и советник губернатора Воронежской области. ...А ведь футбольный человек сменил футбольного человека. Мостовой не даст соврать)))

    12.11.2025

  • lvb

    Симончик, дурилка картонная. Мне с тобой разговаривать не о чем, ибо ты за сам футбол нуб голимый). Обходи, мне тут тупые глоры не нужны. Насчет ссанины? Принюхайся, сними труселя и поднеси к хоботу.. И почуешь знакомый запашок. Учись стирать свои выделения, сынку)). А теперь ПНХ, и хватит с тебя, хамло)

    12.11.2025

  • Андрей Короткевич

    Я в Ротенбергах запутался! Думал хоккей подняли - занялись футболом. Так нет, и хоккей и футбол! Даешь каждому клубу по Ротенбергу! И чтоб 2 раза не вставать... Назначить Ротенбергов главными тренерами Динамо, Спартака, Ахмата и на всякий случай Пари НН

    12.11.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Ну и правильно. Локомотив уже на целых три очка от первого места отстает. Необходимо срочно руководство менять.

    12.11.2025

  • andy1962

    Будет только хуже. Видел интервью с Леонченко и он мне показался очень квалифицированным менеджером, при том, что сам играл на самом высоком уровне. Если это тот Ротенберг, что играл в Локо крайнего защитника, это тоже плюс, но опыта у него несравненно меньше и хуже, чем был у Влалимира. Не понимаю, с чем связана отставка Леоченко, думаю, это попытка привлечь леньги и одновременно трудоустроить родственника олигарха. Самое страшное будет, если Локо кардинально изменит курс и там появится иносранная колония

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Каждый раз себе говорю, что надо бы тебя, дурака старого, за версту обходить, ибо ссаниной так и прёт. Ты хотя бы подгузники чаще меняй, дементный.

    12.11.2025

  • Сон Морфей

    Отлично! Боря Легенда. А вот Леонченко удачи, где-то ещё.

    12.11.2025

  • slddrozdov25

    А рутенберги они все такие - "умные и образованные" – здесь иных вариантов даже и быть не может – против породы не попрёшь.

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    В последнем предложении после слова "сказочный" обычно идет другое слово

    12.11.2025

  • lvb

    Симончик, ты еще за Ротенберга старшего напиши.. Вдруг и про него читал?? Удачи, минусящий )))

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Так и о Ромке в хоккейном мире все отзываются исключительно в превосходных тонах. Можно подумать, не всё у нас в спорте продаётся и покупается. Тем более, ити, мнение общественности.

    12.11.2025

  • Спартак 98

    Подсидел Леонченко , футболист карьерист

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Боренька!"Горби" твое имя на ветке СЭ?Еще и Бишевский?Доброго времени суток!Ты не обижайся!Я же просто уточнил)))

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Как же зае... эта семейка Ротенбергов

    12.11.2025

  • lvb

    "Больше Ротенбергов, хороших и разных"(почти цитата)). Однако коли всерьез, то слышал и читал отзывы от футболистов и людей связанных с футболом о мальчике Боре.. только хорошее. Умный и образованный парень, так что удачи ....

    12.11.2025

  • DemolisherAjax

    Ну вы перегнули конечно назвав Ротенберга футболистом :) 19 лет карьеры - 79 матчей :) Сказочный футболист :)

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Я не понимаю, Юрия Никулина что-ли воскресили? Или Петросян вторую молодость обрел? Шутки из Москвы все смешнее и смешнее. Сейчас Борюсик тренера менять начнет. На Черчесова

    12.11.2025

  • ОstWa11

    Успехов Борису, надеюсь не будет как папаня

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Партия-дай порулить! Это тот Борька который "футболист"?

    12.11.2025

    Борис Ротенберг-младший
    Владимир Леонченко
    ФК Локомотив (Москва)
    Роман Ротенберг
