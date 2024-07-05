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Сегодня, 22:20

«Локомотив» объявил о трансфере Изидора в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Французский нападающий Вильсон Изидор на постоянной основе перешел из «Локомотива» в «Зенит», сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Зенит» в сентябре прошлого года арендовал 23-летнего француза с правом выкупа. Изидор провел за сине-бело-голубых 21 матч, отличившись двумя забитыми мячами.

«Локомотив» купил Изидора у «Монако» в январе 2022 года. В активе нападающего 19 голов и 7 результативных передач в 42 матчах за красно-зеленых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Изидора в 4 миллиона евро.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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