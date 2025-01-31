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Сегодня, 19:22

«Локомотив» объявил о трансфере Митая в «Аль-Иттихад»

Сергей Ярошенко
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Защитник «Локомотива» Марио Митай продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде», сообщает пресс-служба московского клуба.

«Благодарим Марио за выступление в составе нашей команды и желаем успехов в дальнейшем», — говорится в заявлении красно-зеленых.

Отмечается, что саудовский клуб воспользовался опцией выкупа находящегося в аренде футболиста.

Албанец перешел в «Локомотив» в августе 2022 года, на его счету 49 матчей за московскую команду, в которых он отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего защитника в 4,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал «Локомотива»
Марио Митай
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Иттихад
ФК Локомотив (Москва)
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