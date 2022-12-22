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Сегодня, 13:32

«Локомотив» объявил об изменениях в департаменте коммуникаций клуба

Виталий Косик
Корреспондент
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«Локомотив» назначил Сергея Дерябкина новым директором по коммуникациям, а Артема Загуменнова — руководителем пресс-службы железнодорожников, — сообщается на сайте московского клуба.

«Новым директором по коммуникациям назначен Сергей Дерябкин. Ранее он занимал должность руководителя пресс-службы футбольного клуба «Чертаново». Артем Загуменнов назначен на должность руководителя пресс-службы «Локомотива». В клубе он также будет выполнять функции пресс-атташе основной команды. До этого Артем работал на ключевых позициях в Российском футбольном союзе (РФС): пресс-атташе молодежной сборной России по футболу, национальной сборной страны по пляжному футболу (мужской и женской)», — написано в сообщении клуба.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 17 матчей.

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ФК Локомотив (Москва)
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