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Сегодня, 19:55

«Локомотив» объявил об уходе еще четырех специалистов

Анна Горшкова
Корреспондент
Бывший тренер вратарей «Локомотива» Саша Март.
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» объявил об уходе из клуба еще четырех специалистов.

«Директор по селекционной работе Кристиан Меккель, глава физиотерапии и реабилитации Мартин Хэммерле, тренер вратарей Саша Март, а также помощник главного тренера Фадлу Давидс покинули «Локомотив» по соглашению сторон», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

Ранее Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров. Его место занял Юрий Нагорных.

8 октября московский клуб покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн из-за неудовлетворительных результатов команды. 13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера.

Железнодородники с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/8661
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Фадлу Давидс
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