«Локомотив» объявил об уходе Худякова

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков покинул московскую команду, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев в интервью «СЭ» сообщил об окончании контракта 20-летнего голкипера с красно-зелеными.

«Благодарим Даниила за годы, проведенные в команде, преданность и самоотдачу», — говорится в заявлении клуба.

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он отыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.