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Сегодня, 18:31

«Локомотив» обыграл команду из Армении в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» обыграл команду из Армении «Урарту» в товарищеском матче со счетом 1:0.

Победный мяч был забит на 77-й минуте встречи. Причем игроки армянской команды поразили собственные ворота.

Ранее «Локомотив» проиграл в товарищеском матче с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим» (0:1), обыграл «Родину» (2:1) и «Сочи» (2:0), а также сыграл вничью с узбекистанским «Бунедкором» (1:1).

Товарищеский матч. Клубы

«Локомотив» (Россия) — «Урарту» (Армения) — 1:0 (0:0)

Гол: Пилоян, 76 — в свои ворота.

«Локомотив»: Лантратов (Худяков, 72), Ненахов (Живоглядов, 72), Кузьмичев (Никишин, 84), Митай (Игнатьев, 58), Миранчук (Глушенков, 58), Баринов, Куликов (Раков, 46), Магкеев (Погостнов, 72), Марадишвили (Тикнизян, 58), Пиняев (Щетинин, 58), Камано (Конти, 84).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
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П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Локомотив (Москва)
1
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