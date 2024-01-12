«Локомотив» опубликовал состав на первый сбор в ОАЭ

«Локомотив» опубликовал состав игроков, который отправится на первый тренировочный сбор.

Вратари: Гилерме, Илья Лантратов, Даниил Худяков, Тимофей Митров.

Защитники: Лукас Фассон, Станислав Магкеев, Иван Кузьмичев, Марио Митай, Максим Ненахов, Алекесандр Сильянов, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Илья Самошников, Евгений Морозов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Вадим Раков, Михаил Щетинин, Станислав Топинка, Алексей Батраков, Артем Карпукас.

Форварды: Артем Дзюба, Владислав Сарвели, Дмитрий Радиковский, Тимур Сулейманов.

Полузащитники Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов не поедут на сборы, клуб занимается переходом футболистов в другие команды.

Первый сбор «Локомотива» начнется 13 января и пройдет в ОАЭ.