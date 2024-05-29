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Сегодня, 14:54

«Локомотив» — об уходе Дзюбы: «Этот путь был недолгий, но такой яркий»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» опубликовал видео с нарезкой лучших моментов игры нападающего Артема Дзюбы за команду. 29 мая клуб объявил об уходе Дзюбы.

«Этот путь был недолгий, но такой яркий. Самоотдача. Мастерство. Неравнодушие», — написано под постом клуба.

Также «Локомотив» поделился фотографиями 35-летнего футболиста, подписав: «Эти моменты мы запомним надолго. Спасибо за все, Артем».

Дзюба играл за железнодорожников с февраля 2023 года. За это время он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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