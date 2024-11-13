«Локомотив» опубликовал заявление в ответ на интервью Дзюбы

«Локомотив» выпустил заявление, в котором раскритиковал слова экс-игрока команды Артема Дзюбы о положении дел в клубе и его сотрудниках.

Во вторник форвард «Акрона» в интервью раскритиковал главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова, рассказал об «агентских группировках» в команде, а также сделал ряд других заявлений.

«Относительно сделанных Дзюбой отдельных заявлений, касающихся его карьеры в «Локомотиве», сообщаем следующее: мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые он допустил, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу. Также считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с РПЛ.

Обращаем внимание, что отсутствует какая-либо позиция РПЛ, которая на своих ресурсах анонсировала указанное интервью. Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?

«Локомотив» продолжит заданный вектор развития, заключающийся в формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых российских футболистов, руководствуясь интересами футбола и болельщиков клуба», — говорится в заявлении.