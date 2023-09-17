«Локомотив» и «Оренбург» сыграют в 8-м туре РПЛ

«Локомотив» и «Оренбург» встретятся в игре 8-го тура РПЛ. Матч состоится в воскресенье, 17 сентября, в Москве на «РЖД-Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию игры «Локомотив» — «Оренбург» на ТВ можно на тематическом канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 18.55 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург». Ключевые события игры на «РЖД Арене» доступны в матч-центре.

Матч в Москве судит бригада арбитров во главе с Артуром Федоровым. Ассистенты рефери — Андрей Гурбанов и Алексей Воронцов, видеоарбитр (ВАР) — Сергей Иванов.

«Локомотив» в 7 турах набрал 12 очков и расположился на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ. У «Оренбурга» — 5 очков и место в зоне стыков.