«Локомотив» оштрафован на 110 тысяч рублей за два последних матча сезона

«Локомотив» получил штраф в размере 110 тысяч рублей по итогам двух последних матчей сезона-2022/23: против «Динамо» (4:2) и «Торпедо» (3:1).

«В игре с «Торпедо» болельщики «Локомотива» скандировали кричалки, содержащие ненормативную лексику, за это клуб получил штраф в 70 тысяч рублей. Также команда наказана штрафом в 20 тысяч рублей за задержку выхода на поле перед началом матча на 2 минуты 30 секунд.

Помимо этого, во время матча с «Динамо» «Локомотив» не поставил игрока по дополнительной заявке основного вещателя встречи. Мы запросили информацию у основного вещателя, была предварительная заявка. «Локомотив» оштрафован на 20 тысяч рублей», — передает слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца корреспондент «СЭ» Валерия Яшвили.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками в 30 матчах.