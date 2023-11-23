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Сегодня, 15:20

«Локомотив» отложил возрождение «Казанки» на год

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Локомотив» выступил с заявлением о переносе возрождения второй профессиональной команды на год.

Совет директоров клуба создал рабочую группу, которая проанализировала текущую ситуацию с точки зрения подготовки резерва для основной команды и целесообразности создания второй команды.

Клуб отмечает, что в настоящий момент футболисты из молодежной команды имеют возможность пройти путь до основы значительно быстрее, минуя промежуточное звено. При этом учитывается, что сейчас еще не решен вопрос с футбольной инфраструктурой для второй команды. Для этого необходимо завершение реконструкции стадиона в Перово, поскольку «Сапсан Арена» уже несет максимальную нагрузку — на ней тренируются и играют шесть клубных команд.

Планировалось, что «Казанка» будет воссоздана с сезона-2024/25 и станет выступать во второй лиге.

Команда существовала с 2017 по 2022 год. До этого она называлась «Локомотив-2» и играла в первенствах России с 2008 по 2014 год.

Источник: Telegram-канал «Локомотива»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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