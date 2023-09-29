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Сегодня, 14:00

«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

«Локомотив» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в чемпионате России 30 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба ФК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» на своем поле сыграет с «Пари НН» в рамках 10-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) 30 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 14.15 по московскому времени.

Ключевые события матча «Локомотив» — «Пари НН» будут доступны на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 14.10 мск. Также следить за матчами РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Железнодорожники находятся на 6-м месте турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. Команда из Нижнего Новгорода занимает 7-ю строчку, в их активе 14 баллов.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 14:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Пари НН

РПЛ: турнирная таблица в актуальном виде, календарь, статистика, новости и статьи

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
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