«Локомотив» на своем поле сыграет с «Пари НН» в рамках 10-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) 30 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 14.15 по московскому времени.

Ключевые события матча «Локомотив» — «Пари НН» будут доступны на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 14.10 мск. Также следить за матчами РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Железнодорожники находятся на 6-м месте турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. Команда из Нижнего Новгорода занимает 7-ю строчку, в их активе 14 баллов.

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