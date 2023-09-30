Гол Жемалетдинова принес «Локомотиву» победу над «Пари НН»

«Локомотив» обыграл «Пари НН» в матче 10-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене».

Единственный гол в пгре забил полузащитник Рифат Жемалетдинов на 83-й минуте. Он отличился через три минуты после выхода на замену.

«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (14 очков).

В 11-м туре РПЛ железнодорожники 7 октября сыграют на выезде с «Уралом», а нижегородцы 8 октября примут «Крылья Советов».