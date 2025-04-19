«Локомотив» принимает «Пари Нижний Новгород» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 19 апреля. Игра на «РЖД Арене» в Москве начинается в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи москичей и нижегородцев. За основными событиями и результатом игры «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 17:00. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Локомотив» идет шестым в РПЛ с 41 очком. «Пари Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы с 20 очками. Встреча команд в первом круге чемпионата России завершилась победой москвичей со счетом 3:1.