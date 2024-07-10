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Сегодня, 17:35

«Локомотив» ушел от поражения в матче с «Партизаном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Локомотив» — «Партизан».
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» в товарищеском матче сыграл вничью с «Партизаном» — 1:1.

Сербский клуб открыл счет на 30-й минуте, отличился Матеус Салданья. «Локомотив» сумел отыграться в концовке — после прострела Никиты Салтыкова в свои ворота забил Матея Степанович.

«Локомотив» 20 июля на своем поле примет «Акрон» в матче первого тура нового сезона РПЛ.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 1:1 (0:1)

Голы: Салданья, 30 (0:1), Степанович, 90+3 — в свои ворота (1:1).

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов (Ведерников, 87), Ньямси (Тимофеев, 64), Сильянов (Самошников, 46), Фассон (Морозов, 46), Баринов (Радиковский, 69), Тикнизян (Салтыков, 64), Пиняев (Сарвели, 46), Раков (Годяев, 69), Батраков (Погостнов, 64), Воробьев (Сулейманов, 46).

«Партизан»: А.Йованович, Филипович (Де Медина, 46), Антич (Юрчевич, 63), Муякич (Ковачевич, 63), Маркович, Захид (Степанович, 46), Арриага (Овусу, 46), Трифунович (Зубайру, 63), Ен Чжун Ко (Николич, 63), Калулу, Салданья (Д.Йованович, 74).

Предупреждение: Маркович, 84.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Князев (Курск), Каруненко (Воронеж).

10 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Партизан
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