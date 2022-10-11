«Локомотив» планировал назначить Галактионова на пост главного тренера 10 октября

«Локомотив» планировал назначить Михаила Галактионова новым главным тренером команды в понедельник, 10 сентября, сообщает «Чемпионат».

Как утверждает источник, у специалиста была встреча с руководством железнодорожников после игры 12-го тура РПЛ «Торпедо» — «Нижний Новгород» (0:0). Стороны продолжают переговоры, из-за этого назначение откладывается.

В данный момент Галактионов является главным тренером «Нижнего Новгорода», он совмещает работу в клубе с постом наставника сборной России.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 12 матчах. 8 октября клуб отправил в отставку Йозефа Циннбауэра, который был главным тренером команды.