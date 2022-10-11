«Локомотив» планировал назначить Галактионова на пост главного тренера 10 октября

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«Локомотив» планировал назначить Михаила Галактионова новым главным тренером команды в понедельник, 10 сентября, сообщает «Чемпионат».
Как утверждает источник, у специалиста была встреча с руководством железнодорожников после игры 12-го тура РПЛ «Торпедо» — «Нижний Новгород» (0:0). Стороны продолжают переговоры, из-за этого назначение откладывается.
В данный момент Галактионов является главным тренером «Нижнего Новгорода», он совмещает работу в клубе с постом наставника сборной России.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 12 матчах. 8 октября клуб отправил в отставку Йозефа Циннбауэра, который был главным тренером команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования