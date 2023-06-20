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Сегодня, 14:37

Конате и Комличенко — в шорт-листе «Локомотива» для приобретения этим летом

Комличенко, Конате и Сарвели входят в шорт-лист «Локомотива»
Виктория Кравченко
Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» рассматривает несколько форвардов для приобретения этим летом, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, в списке претендентов нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, игрок «Сочи» Владислав Сарвели и Николай Комличенко из «Ростова».

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Ранее «СЭ» сообщил, что железнодорожников может покинуть форвард Иван Игнатьев. Он станет игроком «Сочи».

Контракт Комличенко с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года, его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

Соглашение Конате с «Ахматом» истекает в следующем году. Рыночная стоимость форварда — 2 миллиона евро.

У Сарвели контракт с «Сочи» рассчитан до лета 2024 года. Стоимость игрока — 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5144865-lokomotiv-hochet-priobresti-forvarda-v-short-liste-kluba-komlichenko-i-konate.html
Дмитрий Воробьев (футбол)
Мохамед Конате
Николай Комличенко
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
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