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7 сентября, 15:23

«Локомотив» подписал четырехлетний контракт с Кузьмичевым

Виктория Кравченко
Иван Кузьмичев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев стал игроком «Локомотива», сообщает пресс-служба московского клуба. Срок контракта 21-летнего футболиста рассчитан на 4 года.

В «Локомотиве» защитник будет играть под 20-м номером.

«Приветствуем нового «железнодорожника» и желаем успехов и побед в составе нашей команды!» — говорится в сообщении.

Кузьмичев перешел в «Урал» из тольяттинской «Лады» в январе 2020 года. В сезоне-2022/23 21-летний россиянин принял участие в 7 матчах команды из Екатеринбурга и не отличился результативными действиями.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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