«Локомотив» подписал соглашения о сотрудничестве с региональными школами России

6 октября на «РЖД-Арене» Академия ФК «Локомотив» подписала сразу 14 соглашений о сотрудничестве с футбольными школами регионов России.

В Москву для подписания соглашений о сотрудничестве приехали руководители футбольных школ из целого ряда городов, среди которых Коломна, Ярославль, Орехово-Зуево, Иваново, Александров, Сергиев Посад, Калуга, Тула, Королев, Клин, Муром.

Это будет уникальный подход во взаимодействии Академии «Локомотива» с региональными партнерами. В работе будут задействованы все отделы Департамента развития молодежного футбола, в том числе аналитический, ментально-когнитивный, индивидуальный и селекционный.

«Департамент развития молодежного футбола продолжает совершенствовать единую систему подготовки молодых футболистов, и работа с региональными партнерами является важной стратегической целью. Главной задачей отдела по работе с регионами будет являться установление партнерских отношений со спортивными школами со всей России. Благодаря этому партнерству еще больше детей получат возможность проявить себя и попасть в поле зрения специалистов Академии «Локомотива», — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола Борис Ротенберг.

«Подписание соглашений о сотрудничестве со школами из различных регионов России говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, наше внимание к другим футбольным школам даст возможность им развиваться и выходить на новый для себя уровень, а нам увидеть новых талантливых мальчишек», — сказал директор Академии ФК «Локомотив» Дмитрий Балашов.

Основным видом деятельности направления будет проведение тестирований физических качеств, игрового интеллекта и технической подготовкифутболистов. Планируется проведение обучения для тренерского и управленческого персонала школ в виде семинаров и вебинаров, а также стажировок в Академии «Локомотива». Одна из задач таких мероприятий — поделиться опытом и общей философией клуба.