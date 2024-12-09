«Локомотив» подведет итоги 2024 года на совете директоров

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о подведении итогов года для красно-зеленых.

«Думаю, итоги мы подведем немного позже на совете директоров. Соберемся вместе с главным тренером, спортивным директором, генеральным директором. Не буду забегать вперед. Точно могу сказать, что «Локомотив» находится на позитивном этапе развития. Наши молодые российские игроки развиваются. Не все получается, где-то не хватает мастерства, но очень много желания. Команда перед собой ставит высокие цели и задачи», — сказал Нагорных «СЭ».

«Краснодар» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» (39). «Локомотив» с 35 очками сохраняет пятую строчку.