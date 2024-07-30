«Локомотив» получит выплату за переход Алексея Миранчука в «Атланту»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о выплате по механизму солидарности после перехода воспитанника Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

«Нам причитается определенный процент по программе солидарности, так что мы должны получить», — сказал Нагорных «СЭ».

Точная сумма будет подсчитана ФИФА после проведения всех необходимых операций.

Соглашение американского клуба с 28-летним россиянином рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По версии La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». Всего на счету россиянина 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.