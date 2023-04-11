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Сегодня, 12:57

«Локомотив» потратил почти 750 миллионов рублей на трансферы в зимнее трансферное окно

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» потратил 746,6 миллионов рублей на подписание контрактов с 7 футболистами, следует из финансовой отчетности клуба, сообщает «РБ Бизнес».

«В учетной политике к расходам будущих периодов, связанных с приобретением футболистов, относятся: сумма трансферов, агентских и даже подписных бонусов. Таким образом, на всех этих игроков клуб действительно потратил 746,6 миллионов рублей. «Локомотив» был обязан указать это в отчетности, поскольку факт трансферов произошел в момент формирования отчетности за 2022 год», — рассказал «РБ Бизнес» бывший исполнительный директор клуба Алексей Киричек.

Зимой состав «Локомотива» пополнили Сергей Пиняев и Максим Глушенков (оба из «Крыльев Советов»), Илья Лантратов («Химки»), Херман Конти, Артем Дзюба и Игорь Смольников (все свободные агенты).

По данным Transfermarkt, трансферы Пиняева, Глушенкова и Лантратова суммарно обошлись клубу в 5,4 миллиона евро (480 миллионов рублей по текущему курсу).

После 22 туров РПЛ сезона-2022/23 «Локомотив» занимает 11 место, имея в активе 25 очков.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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