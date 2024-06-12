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Сегодня, 12:13

«Локомотив» предложил Глушенкову улучшенный контракт, чтобы не отпускать игрока в «Зенит»

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не хочет отпускать полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит». Руководство клуба сделало предложение игроку по увеличению заработной платы и повышению выкупной стоимости.

10 июня появилась информация, что «Зенит» ведет переговоры по трансферу 24-летнего форварда. Сообщалось, что в новом клубе его зарплата может вырасти в 2,5 раза.

В минувшем сезоне Глушенков провел 38 игр в составе «Локомотива», забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 11 миллионов евро.

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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