«Локомотив» предложил клубам восемь игроков для возможного обмена

«Локомотив» предложил клубам РПЛ восемь футболистов для потенциального обмена, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, руководство клуба направило в несколько клубов список игроков, которых предлагают для возможного обмена или продажи. Всего в число выставленных на трансфер попали восемь футболистов — Марио Митай, Марко Раконьяц, Марк Мампасси, Дмитрий Рыбчинский, Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Сергей Бабкин и Николай Титков.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.