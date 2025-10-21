«Локомотив» предложит Ракову новый контракт: «Нет никакого интереса от «Спартака»

Представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака» к футболисту.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал о возможном обмене полузащитника «Спартака» Даниила Пруцева на 20-летнего Вадима Ракова.

«Неужели не ясно, что Ваня [Карпов] выдумывает или специально хочет, чтобы побольше говорили, раздражает своими высказываниями. На сегодняшний день нет никакого обмена или интереса «Спартака» от слова совсем. Более того вчера встречался с генеральным и спортивным директором «Локомотива»: в том числе разговаривали по Вадиму Ракову. Клуб намерен сохранить Вадима Ракова и предложить ему новый контракт. Так что Ваня [Карпов] в очередной раз обделался», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 9 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.