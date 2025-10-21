«Локомотив» предложит Ракову новый контракт: «Нет никакого интереса от «Спартака»

21 октября, 12:55
Представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака» к футболисту.
Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал о возможном обмене полузащитника «Спартака» Даниила Пруцева на 20-летнего Вадима Ракова.
«Неужели не ясно, что Ваня [Карпов] выдумывает или специально хочет, чтобы побольше говорили, раздражает своими высказываниями. На сегодняшний день нет никакого обмена или интереса «Спартака» от слова совсем. Более того вчера встречался с генеральным и спортивным директором «Локомотива»: в том числе разговаривали по Вадиму Ракову. Клуб намерен сохранить Вадима Ракова и предложить ему новый контракт. Так что Ваня [Карпов] в очередной раз обделался», — сказал Кузьмичев «СЭ».
В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 9 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
анатолий еремин
Только вот про Самошникова Локомотив тоже самое говорил,когда Карпов вещал что тот перейдет в Спартак.
22.10.2025
lenin.vowa2018
они конечно те ещё клоуны, но менять Пруцева на Карпова не вижу смысла. Карпин проводит первый сезон, что из него будет уже весной - бабушка надвое сказала. А Пруцев шикарно играет в аренде в Локо, и весной вполне может пригодиться и в основе Спартака. Проверенный опытный игрок. А если с Умяровым что-нибудь случится - вот готовый опорник.
21.10.2025
АндрейЕвгеньевич
То сам обделается, то Ваня..
21.10.2025
Valery Petrukhin
А представляете, если он действительно уйдет в "Спартак", то наверное, "представитель" должен будет публично обделаться.
21.10.2025
Топотун
А ты любишь раком, в Гей Хаусе ты наиболее ценный экспонат !
21.10.2025
С детства за Уралмаш!
Ваня Карпов = фуфло и набросы. Ничего нового...
21.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Я думаю ЦСКА зимой сделает Ракову предложение, от кторого он не сможет отказаться!
21.10.2025
Иванов Иван
Получается Карпов ,в футболе,умнее этих гнусов руководящих Спартаком. Молодой,забивной россиянин,конечно,ХУЖЕ 20 млн.-х Гарсий. Если эти люди так руководят Спартаком ,представляю как они справляются с компанией Лукойл.
21.10.2025
dinela
Если Ваня Карпов журналист,то Наиль Умяров-Серджи Бускетс!)))
21.10.2025
ОстроV Zаячий
Более того вчера встречался с генеральным и спортивным директором «Локомотива». _____ Ага, как же. Подстерегает небось на парковке. Ульянов с Леонченко только с чёрного хода попадают в офис.
21.10.2025
KlimA
От Спартак может и нет.. но есть и другие клубы.. )
21.10.2025
Кабанчик
А зачем Спартаку состоявшегося добротного Пруцева, менять на какого-то арендованого Ракова? Игры агентов, заказали Карпову, и вуа ля - новый контракт от Локо
21.10.2025
Деп Б.Охта
Ваня Карпов не обделался очередной раз. Ваня Карпов, обдевшись один раз так и сидит в этой куче. Переодически пополняя её.
21.10.2025
Иван Л.
Вот ты, казлише и раздражаешь со своими миньонами микелистыми и бухающими
21.10.2025