21 октября, 12:55

«Локомотив» предложит Ракову новый контракт: «Нет никакого интереса от «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Вадим Раков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака» к футболисту.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал о возможном обмене полузащитника «Спартака» Даниила Пруцева на 20-летнего Вадима Ракова.

«Неужели не ясно, что Ваня [Карпов] выдумывает или специально хочет, чтобы побольше говорили, раздражает своими высказываниями. На сегодняшний день нет никакого обмена или интереса «Спартака» от слова совсем. Более того вчера встречался с генеральным и спортивным директором «Локомотива»: в том числе разговаривали по Вадиму Ракову. Клуб намерен сохранить Вадима Ракова и предложить ему новый контракт. Так что Ваня [Карпов] в очередной раз обделался», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 9 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

16

  • анатолий еремин

    Только вот про Самошникова Локомотив тоже самое говорил,когда Карпов вещал что тот перейдет в Спартак.

    22.10.2025

  • lenin.vowa2018

    они конечно те ещё клоуны, но менять Пруцева на Карпова не вижу смысла. Карпин проводит первый сезон, что из него будет уже весной - бабушка надвое сказала. А Пруцев шикарно играет в аренде в Локо, и весной вполне может пригодиться и в основе Спартака. Проверенный опытный игрок. А если с Умяровым что-нибудь случится - вот готовый опорник.

    21.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    То сам обделается, то Ваня..

    21.10.2025

  • Valery Petrukhin

    А представляете, если он действительно уйдет в "Спартак", то наверное, "представитель" должен будет публично обделаться.

    21.10.2025

  • Топотун

    А ты любишь раком, в Гей Хаусе ты наиболее ценный экспонат !

    21.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Ваня Карпов = фуфло и набросы. Ничего нового...

    21.10.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я думаю ЦСКА зимой сделает Ракову предложение, от кторого он не сможет отказаться!

    21.10.2025

  • Иванов Иван

    Получается Карпов ,в футболе,умнее этих гнусов руководящих Спартаком. Молодой,забивной россиянин,конечно,ХУЖЕ 20 млн.-х Гарсий. Если эти люди так руководят Спартаком ,представляю как они справляются с компанией Лукойл.

    21.10.2025

  • dinela

    Если Ваня Карпов журналист,то Наиль Умяров-Серджи Бускетс!)))

    21.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Более того вчера встречался с генеральным и спортивным директором «Локомотива». _____ Ага, как же. Подстерегает небось на парковке. Ульянов с Леонченко только с чёрного хода попадают в офис.

    21.10.2025

  • KlimA

    От Спартак может и нет.. но есть и другие клубы.. )

    21.10.2025

  • Кабанчик

    А зачем Спартаку состоявшегося добротного Пруцева, менять на какого-то арендованого Ракова? Игры агентов, заказали Карпову, и вуа ля - новый контракт от Локо

    21.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Ваня Карпов не обделался очередной раз. Ваня Карпов, обдевшись один раз так и сидит в этой куче. Переодически пополняя её.

    21.10.2025

  • Иван Л.

    Вот ты, казлише и раздражаешь со своими миньонами микелистыми и бухающими

    21.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Вадим Раков
    ФК Крылья Советов (Самара)
    ФК Локомотив (Москва)
    Владимир Кузьмичев (менеджер)
