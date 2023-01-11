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Сегодня, 16:54

«Локомотив» прилетел на первый сбор в Абу-Даби

Мария Гусева
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«Локомотив» прилетел в Абу-Даби (ОАЭ) на первый зимний учебно-тренировочный сбор, сообщила пресс-служба железнодорожников.

На первом сборе, который пройдет с 11 по 22 января, «Локомотив» проведет два товарищеских матча. Первая игра состоится 18 января против «Бунедкора» (Ташкент, Узбекистан). Во втором матче железнодорожники сыграют с «Родиной» (Москва, Россия), встреча пройдет 22 января.

Второй сбор «Локомотива» пройдет с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 20 февраля. Все они пройдут в ОАЭ.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

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ФК Локомотив (Москва)
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