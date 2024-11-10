«Локомотив» примет решение по будущему Севикяна после окончания сезона

Сегодня, 14:12
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб примет решение по будущему армянского полузащитника Эдгара Севикяна после завершения сезона.
«По Эдгару Севикяну будем решать ближе к лету, после завершения сезона», — сказал Ульянов ТАСС.
23-летний Севикян выступает за «Локомотив» на правах аренды из венгерского «Ференцвароша», соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В текущем сезоне полузащитник провел за железнодорожников 11 матчей во всех турнирах, отдав 3 результативные передачи.