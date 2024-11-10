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Сегодня, 14:12

«Локомотив» примет решение по будущему Севикяна после окончания сезона

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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб примет решение по будущему армянского полузащитника Эдгара Севикяна после завершения сезона.

«По Эдгару Севикяну будем решать ближе к лету, после завершения сезона», — сказал Ульянов ТАСС.

23-летний Севикян выступает за «Локомотив» на правах аренды из венгерского «Ференцвароша», соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В текущем сезоне полузащитник провел за железнодорожников 11 матчей во всех турнирах, отдав 3 результативные передачи.

Источник: ТАСС
Дмитрий Ульянов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян

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