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Сегодня, 19:05

«Локомотив» продлил контракт с воспитанником клубной академии Корнеевым

Алина Савинова
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«Локомотив» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Корнеевым, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Новое соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до июня 2028 года.

«Желаем Артему дальнейшего прогресса и побед с нашим клубом!» — говорится в заявлении «Локомотива».

Корнеев является воспитанником академии «Локомотива». Вместе с молодежной командой клуба он становился чемпионом МФЛ-2023. В прошлом сезоне форвард был признан лучшим игроком молодежки «Локомотива», забив 10 голов и сделав 7 передач в 20 матчах.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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