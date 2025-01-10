«Локомотив» продлил контракт с воспитанником клубной академии Корнеевым

«Локомотив» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Корнеевым, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Новое соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до июня 2028 года.

«Желаем Артему дальнейшего прогресса и побед с нашим клубом!» — говорится в заявлении «Локомотива».

Корнеев является воспитанником академии «Локомотива». Вместе с молодежной командой клуба он становился чемпионом МФЛ-2023. В прошлом сезоне форвард был признан лучшим игроком молодежки «Локомотива», забив 10 голов и сделав 7 передач в 20 матчах.