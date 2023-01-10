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Сегодня, 20:44

«Локомотив» продлил контракт с защитником Погостновым

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Владимир Леонченко и Егор Погостнов.
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Егором Погостновым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Погостнов является воспитанником клуба. В текущем сезоне 18-летний защитник провел 10 матчей за молодежную команду железнодорожников и дебютировал за главную команду — на его счету два матча за основу «Локомотива».

«Мы очень рады, что продлили наше сотрудничество с Егором, — сказал генеральный директор клуба Владимир Леонченко. — Мы большое внимание уделяем развитию Академии. Для нас очень важно, чтобы футболисты дорастали до основного состава. Егор прошел этот путь, прошел достаточно быстро. Заиграл в молодежном составе и уже вышел в основном. Он заслужил право продления трудового договора. Мы желаем, чтобы его карьера в «Локомотиве» была как можно успешнее. При переговорах важна позиция игрока, чего он хочет. Не будем скрывать, что Егор уже себя проявил, на него обратили внимание. Для нас очень важно, что у Егора не было сомнений, что надо продолжать сотрудничать с «Локомотивом» и развивать свою карьеру здесь».

Источник: ФК «Локомотив»
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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