«Локомотив» продлил контракты с Щетининым, Раковым и Никишиным

«Локомотив» продлил контракты с тремя воспитанниками клуба: полузащитником Михаилом Щетининым и нападающими Вадимом Раковым и Кириллом Никишиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения с Щетининым и Никишиным будут действовать до конца сезона-2025/26, с Раковым — до конца сезона-2026/27.

18-летний Щетинин является капитаном юношеской сборной России своего возраста. В прошлом сезоне полузащитник дебютировал за основу «Локомотива» и в итоге провел за главную команду 5 игр.

18-летний Раков также дебютировал за основу в сезоне-2022/23. Всего за главную команду сыграл 14 матчей и отдал одну голевую передачу.

19-летний Никишин, в основном выступавший в прошлом сезоне за молодежный состав, дважды выходил в основе «Локомотива» в Кубке страны в сезоне-2022/23.

Также этим летом все футболисты прошли полноценный учебно-тренировочный сбор с основной командой клуба в Баковке.