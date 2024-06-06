«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Галактионовым

Сегодня, 15:43
«Локомотив» продлил соглашение с главным тренером Михаилом Галактионовым, сообщает пресс-служба команды. Новый контракт рассчитан до лета 2026 года.
«Михаил Михайлович, только вперед! Всевозможных успехов, командного роста и больших побед вместе с «Локо», — говорится в сообщении.
40-летний специалист впервые возглавил команду в ноябре 2022 года. В минувшем сезоне «Локомотив» под его руководством занял в РПЛ 4-е место.
Ранее тренер работал с юношескими сборными России, «Ахматом» и «Пари НН».