«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Галактионовым

«Локомотив» продлил соглашение с главным тренером Михаилом Галактионовым, сообщает пресс-служба команды. Новый контракт рассчитан до лета 2026 года.

«Михаил Михайлович, только вперед! Всевозможных успехов, командного роста и больших побед вместе с «Локо», — говорится в сообщении.

40-летний специалист впервые возглавил команду в ноябре 2022 года. В минувшем сезоне «Локомотив» под его руководством занял в РПЛ 4-е место.

Ранее тренер работал с юношескими сборными России, «Ахматом» и «Пари НН».